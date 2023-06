Döntött a zeneipar: mesterséges intelligenciának nem osztják ki a Grammyt

Ugyanakkor közölték, hogy mesterséges intelligencia által generált elemekkel kiegészített dalokat lehet jelölni, de csak az emberi szerzőséget ismerik el, és az emberi alkotók hozzájárulásának a megfelelő kategóriákban "jelentőségteljesnek" kell lennie.

A dalszerzés kategóriában például a dalszövegeket többnyire embernek kell írnia, még akkor is, ha egy mesterséges intelligencia hangja énekli a dalt - mondta a Recording Academy vezérigazgatója, Harvey Mason Jr.

Ugyanez vonatkozik az előadói kategóriákra is - csak emberi előadó jöhet szóba a Grammy-díjra. Ha a mesterséges intelligencia írta a dalokat vagy készítette a zenét, az más kérdés. De a Grammy jelenleg az emberi alkotóknak jár

- mondta Mason a Grammy.com-nak.

Mason szerint egyébként a mesterséges intelligencia "egyértelműen részt fog venni az iparágunk jövőjének alakításában".

Néhány mesterséges intelligencia által generált zene máris sikert aratott: a Heart on My Sleeve című szám, amelyet a hamis Drake és The Weekend duó alkottak, vírusként terjedt az év elején, ám később a nagy zenei streaming-szolgáltatók szerzői jogi jogsértés miatt letiltották a dalt.Néhány alkotó, köztük Nick Cave és a Daft Punk is aggodalmukat fejezték ki a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatban, mások, mint Grimes és Paul McCartney, viszont felkarolták azt.

Címlapkép forrása: Getty Images