Elszabadult a bitcoin, mi történik itt?

Egy jó ideje nem történt semmi izgalmas a bitcoin háza táján, ami azért is tűnt érdekesnek, mert a tőzsdék az elmúlt hónapokban kifejezetten jól teljesítettek. Korábban relatíve erős korrelációt lehetett megfigyelni az amerikai technológiai részvények – amelyek a mostani ralit vezették – és a bitcoin árfolyama között, viszont bármennyire emelkedett is a Nasdaq, a világ legnagyobb piaci értékű kriptoeszközének árfolyama csak lefelé csorgott - egészen mostanáig. Június 15. fordulópontként tekinthető, hiszen a bitcoin árfolyama innentől kezdve közel 20 százalékot emelkedett.

A kisebb piaci értékű kriptopénzeknél ennél valamivel visszafogottabb emelkedést láttunk, az ethereum árfolyama például 16 százalékot emelkedett ebben az időszakban.

Ami pedig a teljes piacot illeti, a Coinmarketcap adatai szerint ennek értéke közel 16 százalékkal emelkedett június 15. óta.

A hónap elején inkább negatív volt a híráram a kriptoeszközök körül, hiszen ahogyan a Portfolio is beszámolt róla, az amerikai tőzsdefelügyelet lecsapott a világ legnagyobb kriptotőzsdéjére (Binance), és a legnagyobb amerikai (Coinbase) kriptotőzsdére is.

A napokban azonban érkezett egy pozitív hír is, ami elindította a mostani kört felfelé. A rali mögött úgy tűnik, hogy a növekvő intézményi befektetői érdeklődés áll,

ugyanis a BlackRock és többek között a Fidelity Investmenst is kérvényezte egy spot (azonnali) bitcoin ETF elindítását.

A bitcoin árfolyama azután kezdett el emelkedni, hogy a BlackRock június 15-én beadta jelentkezést a spot BTC ETF elindításához az Egyesült Államokban. Bár nem a BlackRock az első, aki a SEC-nél Bitcoin ETF indítását kérte, a jelenlegi kérelmezők közül ők a legnagyobbak. Eddig a SEC elutasította a spot Bitcoin ETF jóváhagyását, annak ellenére, hogy számos kérelmező volt, köztük a Cathie Wood által alapított ARK és a 21Shares, amely háromszor is benyújtotta a jóváhagyási kérelmet.

Ez tehát azt jelentené, hogyha elfogadják a BlackRock kérelmét, akkor övék lenne az első spot kripto ETF az Egyesült Államokban.

A világ első spot Bitcoin ETF-je egyébként a kanadai Purpose Bitcoin ETF volt, amelyet 2021 elején hoztak létre.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentum szerint a digitális eszközök offline tárolására a Coinbase Custody-t használnák, míg a Bank of New York Mellon a fiat-állományt kezelné. Az árazáshoz a Coinbase azonnali piaci adatait fogják használni.

The Blackrock ETF filing is live, and its * SPOT *The assets of the Trust consist primarily of bitcoin held by a custodian on behalf of the Trust. {:url}

Ha a BlackRock lépése önmagában nem is lenne elég, a piaci optimizmust tovább fűtötte, hogy a bejelentést követő napokban még négy másik cég, a Fidelity, az Invesco, a Wisdom Tree, és a Valkyrie is kérvényt nyújtott be egy spot bitcoin ETF elindításához az USA-ban - írja a Cointelegraph.

Cameron Winklevoss, a Gemini kriptotőzsde társalapítója úgy vélekedett, hogy a spot ETF-ekkel kapcsolatos bejelentés egy akkumulációs hullámot indítottak el a befektetőknél, mintegy felkészülésként arra, hogyha ezeket a kérvényeket elfogadják, akkor jelentős mennyiségű tőke folyhat be a kriptopiacra, ami az árak emelkedéséhez vezethet. Nem leplezve optimizmusát, így fogalmazott:

Ha a bitcoin volt az előző évtized legkézenfekvőbb és legjobb befektetése, akkor valószínűleg ez lesz az idei évtized legkézenfekvőbb és legjobb trade-je.

The Great Accumulation of bitcoin has begun. Anyone watching the flurry of ETF filings understands the window to purchase pre-IPO bitcoin before ETFs go live and open the floodgates is closing fast. If bitcoin was the most obvious and best investment of the previous decade, this {:url}