Újabb elektromos autós cég ment csődbe

A Lordstown Motors, az amerikai elektromos pickupokat gyártó vállalat csődvédelmet kért és vevőt keres a a cégre, miután nem sikerült megoldani a tajvani Foxconn-nal a beígért beruházásról folytatott vitát. Az ohiói székhelyű vállalat ezzel egyidejűleg jogi lépéseket tett a Foxconn ellen, csalárd magatartással és ígéretek megszegésével vádolva a céget.

A Lordstown csalárd magatartással és egy sor megszegett ígérettel vádolja a Foxconnt (amely egyébként az iPhone összeszerelésről ismert) egy olyan megállapodással kapcsolatban, amely szerint a tajvani cég akár 170 millió dollárt is befektetett volna a Lordstownba. A Foxconn korábban mintegy 52,7 millió dollárt fektetett be a Lordstownba a megállapodás részeként, és jelenleg 8,4 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az EV-gyártóban. A Lordstown azonban azt állítja, hogy a Foxconn nem hajlandó az ígéretének megfelelően további részvényeket vásárolni, és félrevezette a vállalatot a járműfejlesztési tervekkel kapcsolatos együttműködés során.

A csődbejelentés és a per egy nemzetközi üzleti összecsapást indított el, amely fokozhatja a Foxconn EV ambícióinak és partnerkapcsolatainak vizsgálatát, nemcsak Lordstownnal, hanem más autógyártókkal is. A per szerint a Foxconn folyamatosan változtatta a kijelölt célokat, és többek között nem teljesítette a finanszírozási kötelezettségvállalásokat, valamint nem volthajlandó együttműködni a vállalattal az általa állítólagosan támogatott kezdeményezésekkel kapcsolatban.

A Lordstown fő terméke az Endurance elektromos pickup , amelyet egy korábbi General Motors gyárban építettek Ohioban, kereskedelmi ügyfelek, például helyi önkormányzatok számára. A vállalat az év elején a beszállítókkal kapcsolatos minőségi problémák miatt szüneteltette a gyártást, de azóta kis ütemben újraindította az üzemet.

Ha Lordstown nem talál olyan vevőt, aki hajlandó újraindítani az Endurance teljes körű gyártását, akkor az ohiói gyár vonzó lehet az olyan autógyártók számára, akik gyorsan szeretnének járműveket gyártani az Egyesült Államokban. Edward Hightower vezérigazgató úgy véli, hogy az Endurance üzletág vonzónak bizonyulhat egy másik autógyártó számára, amely gyors belépést keres az EV-piacra. Ez főleg azért lehet izgalmas, mert a Biden-kormányzat igyekszik eltávolodni a benzinmotoros autóktól, és támogatja az EV-gyártást.

A Lordstown csődje nem az első az olyan EV startupok között, amelyek a járványidőszak SPAC-boomja alatt kerültek a tőzsdére. Viszont a hagyományos detroiti autógyártók számára sokan kihívóként tekintettek rá, hiszen az USA-ban népszerű pickup szegmensben jelent meg. A vállalat azonban nehezen tudott megfelelni a korai befektetők magas elvárásainak, az alapító és korábbi vezérigazgató, Stephen Burns 2021-ben lemondott, miután elismerte, hogy az elektromos pickupokra vonatkozó előrendeléseket túlbecsülték.

A vállalat problémáival párhuzamosan a cég részvényei az elmúlt években zuhantak, és jelenleg 3 dollár alatt kereskednek velük.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Matthew Hatcher/Bloomberg via Getty Images