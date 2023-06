Nem nyugszik a magyar tőzsde sztárpapírja, ma is tépik a részvényt

Masszív emelkedésen van túl az Opus árfolyama, és a rali ma is folytatódik annak ellenére, hogy a technikai elemzésben használt indikátorok alapján már eléggé érik egy korrekció.

Jelentős elmozdulás látható ma az Opus árfolyamában, a jegyzés 5,4 százalékot emelkedett. Az idei évben így 19,1 százalékot emelkedett az Opus árfolyama, miután

a hónap eleje óta durván 50 százalékkal került feljebb a jegyzés.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A magyar benchmark BUX-index eközben 0,7 százalékos pluszban van, vagyis a szélesebb piachoz képest az Opus részvénye felülteljesítő a mai kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ugyan a felpattanás már június 6. környékén elindult, a rali igazán csak az első negyedéves eredmények közzététele után gyorsult be. Az Opus portfoliójával lefedett minden ágazatban jelentős hatékonyságjavulást mutattak fel a cégcsoport érdekeltségei 2023. első negyedévében. A vállalat mind a működési bevétel, mind az EBITDA szintjén jelentős emelkedést ért el az előző év azonos időszakához képest.

2023 első negyedévében 71 százalékkal magasabb működési bevételt ért el az Opus, mint az előző év azonos időszakában. Ezzel párhuzamosan az EBITDA több mint duplájára nőtt, az adózott eredmény pedig 10,8 milliárd forint lett, szemben az egy évvel korábbi 207 millió forintos veszteséggel.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 15. Belendült a növekedés az Opusnál

Azt követően az is pozitívan hathatott a befektetői hangulatra, hogy az Opus vezetői venni kezdték a vállalat részvényeit. Múlt héten a vállalat vezérigazgatója közel 291 ezer darab részvényt vett, míg a cég vezérigazgató-helyettese durván 236 ezer részvényt vásárolt. Általában az ilyen bennfentes vásárlások a cégvezetés bizalmát tükrözik a vállalat felé, ez pedig a befektetők számára is indikatív jellegű.

Végül érdemes kiemelni a technikai hatásokat is, hiszen ezek indokolták, hogy az árfolyam az első negyedéves gyorsjelentés előtt is felpattanjon. Az Opus árfolyama napi és heti grafikonon is túladott volt már az RSI alapján (heti 30 alatti, napin 20 alatti értéket mutatott az indikátor), így érett már egy pozitív korrekció.

Rövid távon viszont már egy eléggé úgy tűnik, hogy túl van húzva a papír, hiszen az RSI 85 fölötti értéket mutat, miközben 70 fölött már túlvettségről beszélhetünk. Heti grafikonon is már nagyon közel van a 70-es értékhez az indikátor vagyis túl nagy tér egyelőre nem igazán maradt felfelé. Ezek a jelek arra utalnak,

hogy erősen érik már a korrekció.

Ha az megtörténik, akkor első körben a 145 forintos szint visszatesztelésére kerülhet sor, ezt a szintet lesz érdemes figyelni, hiszen a múltban többször szolgált támaszként és ellenállásként.

Címlapkép: Portfolio