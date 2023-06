Újrahasznosító üzemeket húzna fel Európában a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL

A cég gyártási vezetője, Ni Jun egy szerdai konferencián arról is beszélt, hogy a vállalat Észak-Amerikában is partnereket keres újrahasznosító telephelyek létesítéséhez. A vezető viszont sem az európai partner kilétét, sem pedig a lehetséges telephelyek számát nem árulta el.

A lépés olyan szempontból nem meglepő, hogy a CATL vezető szereplő az akkumulátoriparban, így a kevésbé fejlett újrahasznosító szegmbensben is igyekszik bebiztosítani a pozícióját. Ni elmondása szerint a EV-akkumulátorok újrahasznosításában a CATL már most is a világ legnagyobb szereplője.

A cég képes a használt akkumulátorok nikkel-, kobalt- és mangántartalmának több mint 99 százalékát, valamint lítiumtartalmának több mint 90 százalékát visszanyerni.

A CATL Németországban és Magyarországon is terjeszkedik, miközben Észak-Amerikában partnerekkel dolgozik együtt, Ázsiában pedig újabb beruházásokat tervez - mondta Ni.

A CATL agresszívan vizsgálja a globális piacot, és globális partnereket is keres

- fogalmazott.

Címlapkép: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images