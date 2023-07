Izgalmas trendek látszódnak a Mol applikációjának adataiból

Kétszer kijönne a Budapest-London távolság, ha a Mol hálózatában megvásárolt hot dogokat egymás mellé tennénk, júniusban pedig annyi “Rossi kedvence” capuccino fogyott, hogy a teltházas Puskás Aréna minden vendégére jutna belőle egy csésze. A Fresh Corner és az 1 millió magyarországi felhasználóval rendelkező Mol MOVE applikáció vásárlási adataiból kiderül: a magyar autósok igazi kávé és hot dog rajongók lettek az elmúlt években.

A cikk megjelenését a Mol támogatta.

A Mol a vásárlási szokásokhoz és az ügyfélelvárásokhoz igazodó, teljes mértékben digitalizált hűségprogramot indított 2022 januárjában. Az applikáció pillanatok alatt népszerű lett a vásárlók körében, mostanra pedig már 1 millió fölé nőtt a hazai regisztrált felhasználók száma - tájékoztatta lapunkat a Mol.

A MOVE alkalmazásban a fiókok tulajdonosai nyomon követhetik pontegyenlegüket, a hűségprogramon belül elért szintet (Green, Silver, Gold, VIP), a korábbi tevékenységeiket, vásárlásaikat, valamint az elérhető kuponok és kedvezmények választékát is. A pontok gyűjtésével lehet szintet lépni, ahol az automatikus és egyre bővülő kedvezmények mellett személyre szabott kedvezmények várják a felhasználót.

A Mol MOVE kulcseleme a játék, azaz a gamifikált promóciók rendszere és az egymásra épülő kedvezmények struktúrája, ezt pedig kifejezetten kedvelik a fogyasztók: a visszajelzések alapján a felhasználók 80%-a kifejezetten előnyösnek tartja a Silver szinttől elérhető állandó üzemanyag-kedvezményt, játékok között pedig a virtuális „kaparós sorsjegy” a favorit: a tagok 78%-a választotta ezt kedvenc funkciójának.

A Mol megvizsgálta a Fresh Corner termékekhez kapcsolódó fogyasztói szokásokat is. Az adatokból kiderült, hogy a magyar autósok körében a hot dog az igazi kedvenc: 2020 óta 16 millió Pick grillkolbásszal készülő hot dog fogyott, és minden negyediket Mol MOVE felhasználó vásárolta. A mennyiséget jól érzékelteti, hogy kétszer kijönne a Budapest-London távolság, ha a megvásárolt hot dogokat egymás mellé tennénk. A népszerűségnek több oka is van: a felhasználók 63%-a az ízvilágot, míg 52%-uk a praktikus fogyasztást jelölte meg első helyen. Minden harmadik megkérdezett nemcsak magának, hanem másnak is szokott vásárolni a termékből.

A magyar autósok kávéfogyasztásáról is sokat megtudhatunk az applikáció adataiból: a hűségprogram indulása óta 19 millió csésze fogyott a kúthálózatban, amiből 4,5 milliót az alkalmazás felhasználói vásároltak meg. Az ízvilág ennél a terméknél is döntő szempont, a fogyasztók egynegyede egyenesen kényeztetésként értékeli a Fresh Corner kávé fogyasztását. A nők elkötelezettebbek, mint a férfiak, ők magasabb arányban fordulnak elő gyakran visszatérő vendégek között: csaknem minden harmadik női sofőr rendszeres fogyasztó.

A MOL vásárlói a kávé mellett a focit is szeretik: Marco Rossi kedvenc capuccinoját a júniusi bevezetés óta már 63 ezren választották a „szokásos” helyett. Ez azt jelenti, hogyha a következő meccsen a Mester szeretné megvendégelni a szurkolókat egy kávéra, a teltházas Puskás Aréna majdnem minden vendégének jutna egy az olasz szakember által megálmodott különlegességből.

A MOVE felhasználói adataiból az is kiderült, mennyire hűségesek a magyar emberek: 65 279-en minden tankoláshoz ugyanazt a töltőállomást választják.

A cikk megjelenését a Mol támogatta.

Címlapkép: Mol