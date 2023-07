Évtizedes várakozás a naperőműveknél, elképesztő sorok alakultak ki Magyarországon

A jellemzően a hazai viszonylatban nagyobbnak számító, több tíz MW-os, újonnan építendő napelemparkok befektetői, akiknek a tervezett naperőműveik csatlakozásához nagyfeszültségű hálózati fejlesztés szükséges, 2029-2030-as ajánlatokat kaptak a csatlakozás várható időpontjára. Ezért, illetve az egyéb feltétetelekre, például a megemelkedett kapcsolódó költségekre tekintettel várhatóan sokan visszalépnek majd a fejlesztésektől, a középfeszültségű projektekhez hasonlóan.

A villamosenergia-rendszerhez középfeszültségen csatlakozni szándékozó naperőmű-projektek után azok a befektetők is megkapták a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit tartalmazó tájékoztatókat, akiknek a tervezett naperőműveik csatlakozásához nagyfeszültségű hálózati fejlesztés szükséges. A csatlakozásukhoz nagyfeszültségű hálózati fejlesztést igénylő új naperőmű-beruházások számára június 30-ig postázták a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, egyebek mellett javasolt időpontját és díját tartalmazó tájékoztatókat, miután első körben a nem időjárásfüggő, illetve a villamosenergia-rendszerhez középfeszültségen csatlakozni szándékozó erőművi, tárolói projektek befektetői május első felében már kézhez kapták az úgynevezett műszaki-gazdasági tájékoztatókat (MGT).

A tervezett új naperőmű projekteknek ez a két csoportja alkotja lényegében az elmúlt két évben - vagyis a hálózati csatlakozási korlátozás időszakában - felmerült naperőmű-beruházási terveket, amelyek csatlakozási igényét a befektetők 2022. május 2., vagyis az újonnan létesítendő naperőművekre hirdetett hálózati csatlakozási stop bejelentését követően egyedi eljárás keretében nyújthatták be. Az egyedi eljárásban a befektetők 3800 MW-nyi napenergiás és 1100 MW-nyi egyéb új termelői, ezen belül több 100 MW-nyi energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél a Mavir korábbi közlése szerint. A benyújtott napenergiás csatlakozási igény döntő része - a 3800 MW tervezett beruházásból közel 3200 - nagyfeszültségű hálózati fejlesztést igénylő csatlakozást tesz szükségessé.

A csatlakozási igények benyújtását követően, a korábban befogadott igények hálózatfejlesztési szükségleteit is figyelembe véve a hálózati társaságok - az erre rendelkezésre álló határidő kormányrendeletek általi többszöri elhalasztása után - 2023 májusában kezdték el kiküldeni a csatlakozás feltételeit tartalmazó MGT-ket. Ezek kézhezvétele után a befektetőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a feltételeket, vagy azok ismeretében inkább mégsem kötik le a korábban igényelt hálózati kapacitást, de ez utóbbi gyakorlatilag egyben azt is jelenti, hogy lemondanak a csatlakozási kapacitás lekötéséről, és visszalépnek terveiktől.

Ha elfogadják az ajánlatot, a kapacitás lekötésének díját (ami lényegében a csatlakozási díj is), valamint később az ezen beruházásokra is vonatkozó jelentős kiegészítő pénzügyi biztosítékot is be kell fizetniük, amelyek további több millió forinttal növelik költségeiket.

Korábban a középfeszültségen csatlakozni szándékozó naperőmű-projekt tervek kétharmadát lényegében visszavonták a befektetők, miután megismerték a hálózati cégek által meghatározott csatlakozási feltételeket.

A most kiértesített, nagyfeszültségű hálózatfejlesztést maga után vonó tervezett projektek befektetőinek nyilatkozatai, illetve ezek összesítése egyelőre nem ismert, de az iparági szereplők jelzései alapján ebben a körben sem lehet sokkal kedvezőbb fogadtatásra számítani a befektetők részéről. A megajánlott csatlakozási feltételekre tekintettel, illetve különösen a csatlakozás várható időpontjának távolisága miatt a nagyfeszültségű projektek befektetőinek nagy része várhatóan nem köti majd le a hálózati kapacitás.

A csatlakozás jelentős költséghozzájárulást is igényel, ugyanakkor a hírek szerint a nagyfeszültségű projektek esetében általánosságban a csatlakozási költségek teljesítményarányosan valamivel kedvezőbbek befektetői szempontból, mint a középfeszültségűek.

Mindez azt jelentheti, hogy akár 1000 MW-os nagyságrendben olvadhat tovább a következő években Magyarországon építendő, tervezett naperőmű-kapacitás nagysága.

Iparági vélemények szerint ugyanakkor kétséges, hogy mindegyik nagyfeszültségű csatlakozási igényt tőkeerős beruházók, fejlesztők adták volna be. Valószínűleg nem egy igénybejelentő a korábbi körülmények között arra számítva nyújthatta be csatlakozási igényét, hogy a jó projektlehetőségekhez gyorsan talál majd beruházó társat vagy egyből vevőt is, ezen várakozások jelentős része azonban várhatóan nem igazolódik be.

Miután a befektetők évek óta várnak a csatlakozási lehetőségre, a csatlakozások várható időpontjainak az évtized végére való elhalasztása végleg ellehetetlenítheti üzleti modelljeiket. Így, miután a befektetők az elmúlt években már jelentős, több tízmillió forintos összegeket költöttek el projektjeik előkészítésére, egyebek mellett engedélyeztetésre és földbérletre, sokan közülük végül kénytelen-kelletlen lemondanak terveik megvalósításáról. A befektetők értetlenségét fokozza, hogy a csatlakozási igényre kötelező jelleggel a naperőmű termelésének kiszabályozását támogató, az erőművi kapacitás 10%-át kitevő akkumulátoros energiatároló telepítését is tartalmazó tervekkel pályáztak, vagyis jelentősen hozzájárultak volna az időjárásfüggő, ingadozó termelésű napelemparkok biztonságos rendszerbe integrálásához is.

A befektetők a folyamat átláthatóságát sem tartják megfelelőnek, ami egyébként egybevág a felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) előzetes verziójával is, amely szerint növelni kell a transzparenciát és a közgazdasági hatékonyságot a hálózati csatlakozási kapacitások elosztásában.

A naperőművek és egyéb időjárásfüggő kapacitások, például szélerőművek gyors terjedésével járó rendszerszintű, illetve hálózati kihívások jelentkezése nem kizárólag hazai probléma, és számos országban megfigyelhető. Az elmúlt években Magyarországon nemzetközi szinten is gyorsnak, de korántsem példátlannak számító ütemben bővült a naperőmű-kapacitás, ugyanakkor a hálózatfejlesztések nem kis részben a rendszerhasználati díjak rezsicsökkentés részeként történt befagyasztása következtében képtelenek voltak lekövetni a trendet. Az időjárásfüggő nap- és szélenergia aránya 2022-ben 14,3% volt a hazai áramtermelési mixben, míg az EU-ban 22,28%.

A NEKT frissítése eredményeképpen a kormány a 2030-as naperőmű-célszámot az eddigi 6000-6500 MW-ról (jelenleg mintegy 5000 MW) 12 000 MW-ra emelné, míg a szélerőművek esetében a 323 MW-ról (ami egyben a jelenlegi kapacitás nagysága is) várhatóan 1000 MW-ra. A célok eléréséhez NEKT szerint is elengedhetetlen - nagyrészt uniós forrásból finanszírozni tervezett - jelentős hálózati és rendszer-, illetve piacfejlesztések egy része már elkezdődött; hogy hogyan áll a folyamat, 2023. szeptember 11-ig derül ki, eddig kell ugyanis a hálózati társaságoknak közzétenniük az aktuális szabad kapacitásokról, valamint a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló következő részletes tájékoztatót.

A most tárgyalt nagy- és középfeszültségű projektekhez kapcsolódó csatlakozási igények benyújtását, illetve a csatlakozási stopot megelőzően több mint 5000 MW-nyi, zömében tervezett naperőmű-beruházásokhoz fűződő csatlakozási igényt fogadott be az átviteli rendszerirányító vagy valamelyik elosztói engedélyes. E korábban befogadott csatlakozási-igénytömeget benyújtó befektetőknek korábban szintén nyilatkozniuk kellett terveikről, és bár a jelentős kiegészítő pénzügyi biztosíték mellett is szinte teljes egészében megerősítették beruházási szándékukat, de sokan az eredetileg tervezettnél csak később csatlakoznának a hálózathoz. Ezzel együtt ezen, részben már realizálódott tervek folytatódó megvalósítása egyelőre még biztosítja a hazai napelempark-kapacitás további bővülését.

