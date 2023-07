Meredeken emelkedik a Pepsi ára, de még így is elég szépen veszik

A PepsiCo az elemzői várakozásokat meghaladó negyedéves eredményről és bevételről számolt be, annak ellenére, hogy az italok és élelmiszerek iránti kereslet némileg csökkent a tavalyihoz képest. Jó hír azonban a befektetőknek, hogy a cég idén már másodszor emelte éves bevételi és profit előrejelzését, részben annak köszönhetően, hogy nem következett be akkora visszaesés a forgalomban, mint várták.

Indul a második negyedéves gyorsjelentési szezon, és ugyan a "hivatalos nyitány" csak holnap lesz, amikor az amerikai nagybankok elkezdik közzétenni a legfrissebb számokat, ma néhány másik vállalat mellett a PepsiCo is beszámolt az elmúlt három hónapról.

A vállalat, más csomagolt élelmiszeripari termékeket gyártó vállalatokkal együtt, kénytelen volt árat emelni a különböző ágazatokban tapasztalható költségnövekedés miatt. Ezek közé tartoznak az olyan nyersanyagok, mint a cukor, vagy a szállítási költségek növekedése, amelyeket az ellátási láncok akadozása és az orosz-ukrán háború váltott ki.

A magas élelmiszerárak ellenére azonban az amerikai fogyasztók továbbra is a PepsiCo és versenytársa, a Coca-Cola üdítőitalait és rágcsálnivalóit vásárolják. A PepsiCo ráadásul áprilisban bejelentette, hogy tovább fogja emelni az árakat azokban a régiókban, ahol még mindig magas infláció tapasztalható.

Ez a pontos számokra lebontava azt jelenti, hogy a június 17-én véget ért negyedévre vonatkozóan a PepsiCo 15 százalékos átlagár-emelkedésről számolt be, miközben a organikus értékesítési volumen enyhe, 2,5 százalékos visszaesést mutatott (ez tartalmazza az italokat, és a snackeket is). Tehát az áremelésekkel együtt némileg csökkent a kereslet, viszont a cég összességében így is 13 százalékos organikus bevételnövekedést ért a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest.

A cég a gyorsjelentés keretében bejelentette,

hogy idén másodszorra is felfelé módosítja éves bevételi és nyereségprognózisát.

A döntés alapjának a snack- és italtermékei iránti stabil keresletet, valamint a közelmúltban végrehajtott áremeléseket nevezte meg. A vállalat 2023-ra 10 százalékos organikus bevétel növekedést vár, szemben a korábbi 8 százalékos növekedésre vonatkozó előrejelzéssel. A PepsiCo emellett a korábbi 7 dolláros előrejelzésről 7,47 dollárra módosította az egy részvényre jutó becsült éves core profit előrejelzését.

.A bejelentést követően a vállalat részvényei 2,3 százalékos emelkedést mutatnak a nyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Shutterstock