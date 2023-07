Durván negatív magyar áramárak jöhetnek 3-5 éves távon tavasztól őszig

A Magyarországon robbanásszerűen terjedő naperőművek komoly áramkínálathoz vezetnek, és ha ezzel nem tart lépést az áramkereslet, akkor könnyen elképzelhető olyan forgatókönyv akár 3-5 éves időtávon is, hogy „masszívan negatív árak alakulnak ki, vagy nagyon olcsó lesz a villamos energia, körülbelül délelőtt kilenctől délután négyig, tavasztól őszig, amikor süt a nap” – fejtette ki meglátását Batta Gergő, az InfoRádió Energiavilág című műsorában. A rendszerirányító MAVIR ZRt. operatív vezérigazgató-helyettese úgy látja, hogy ha ez a forgatókönyv bekövetkezik, akkor nyilván ennek is lesznek majd hatásai mind a szereplők viselkedésére, mind az infrastruktúrára. Erről a témáról részletesen szó lesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján, további részletek itt érhetők el

Batta Gergő felidézte, hogy két évvel ezelőtt kezdődött Magyarországon a naperőművek rohamos terjedése, és most már ott tartunk, hogy a minap átlépte az 5000 megawattot a beépített kapacitások összessége, és további csaknem 5000 MW-nyi csatlakozási kérelem is beérkezett még (3800 MW-nyi naperőmű, 1100 MW-nyi energiatároló), igaz éppen a minap írtuk meg, hogy a megkapott MGT-k alapján sokan 2029-2030-as csatlakozási lehetőségeket kaptak.

Éppen erre utalt Batta is azzal, hogy megjegyezte: nagyon fontos lesz, hogy ezekből a csatlakozási kérelmekből végül mennyi lesz a tényleges csatlakozás, bár sokan közülük is üzleti alapon, tehát nem támogatással kalkulálva rakták össze a projektjüket.

Úgy fogalmazott: érdekes lesz látni, hogy mennyi fog megépülni ténylegesen, hogy mennyire lesz ez a rendszer fenntartható mind pénzügyileg, mind pedig műszaki szempontból. Hozzátette: ha élesen nyílik szét a kereslet és a kínálat, akkor azokat a folyamatokat látjuk majd erősödni, amit most is látunk már részben, hogy jóval nagyobb a kínálat, mint a kereslet, és emiatt az árak lefelé mennek.

A német áramtőzsdén a minap az egyik hétvégi napon, amikor kevés az ipari áramkereslet, de erős volt a szél és a nap is sütött, mínusz 500 eurós MWh-nkénti ár alakult ki és jól látható Európa-szerte, hogy a megújuló energiatermelés különböző termelési hullámai nagyon erőteljesen rángatják a negatív és pozitív tartományban is a nagykereskedelmi áramárakat.

Mindezek után Batta a várható további magyarországi naperőművi termelésre és az ebből adódó kereslet-kínálati egyensúlytalanságra utalva azt vázolta: könnyen elképzelhető szerinte egy olyan szcenárió akár három-négy-öt éves időtávban is, hogy

Masszívan negatív árak alakulnak ki, vagy nagyon olcsó lesz a villamos energia, körülbelül délelőtt kilenctől délután négyig, tavasztól őszig, amikor süt a nap.

Hozzátette azonban: azok az erőművek, amelyek önköltséggel termelnek villamos energiát egy olyan rendszerben, ahol fizetni kell azért, hogy el tudják adni a villamos energiát, mert az adott időszakban negatív árak alakulnak ki a tőzsdéken, nyilván nem tudnak rentábilisan működni, vagy csak akkor képesek erre, ha ezt a veszteségét más forrásból tudja finanszírozni. Ilyen lehet például a szabályozás, a rendszerszintű szolgáltatások piaca, ahol különböző energiatermékeket lehet értékesíteni, főként az átviteli rendszerirányító részére, az egyensúly fenntartása érdekében.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával Erről a témáról részletesen szó lesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján. További részletek:

Hangsúlyozta azonban, hogy ha ezzel kell keresztfinanszírozni azt, hogy egyébként a konvencionális, régi típusú gázos, nukleáris vagy bármilyen szenes típusú erőművek működjenek a rendszerben, akkor ez azt fogja hozni, hogy a rendszerszintű szolgáltatások költsége lesz nagyon magas, ami a nap végén valahol nyilván megjelenik költségként. Vagy az ipari nagyfogyasztók fogják fizetni, vagy az összes fogyasztó fogja finanszírozni – jegyezte meg.

Rámutatott arra is, hogy a belföldi konvencionális erőművek rendelkezésre állása egyben egy kiemelt ellátásbiztonsági kérdés is, így ezeket a kérdéseket minden esetben komplexen szabad csak értékelni. Ugyanakkor a piaci változásnak, átalakulásnak van pozitív hatása is, hogy el tudnak indulni olyan technológiai és kutatásfejlesztési programok, amelyek főként a tárolással kapcsolatosak, hiszen, ha negatív áron tudok villamos energiát vásárolni, akkor az adott időszakban akár a fogyasztónak, akár a termelőnek is megéri tárolni, vagy azért, hogy majd később magasabb áron adja el, vagy azért, hogy később, amikor drágább az áram, továbbra is olcsóbb árammal tudjon termelni.

Éppen ezzel is összefügg, hogy kétféle energiatárolói pályázat is elindult nemrég Magyarországon, illetve a zöld hidrogén is fontos összetevője lehet a keresket-kínálati egyensúlytalanság kisimításának:

Címlapkép forrása: Shutterstock