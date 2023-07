Kongatják a vészharangot: egyre többet adnak el abból az eszközből, amely egy perc alatt hackert csinál bárkiből

2020-ban indítottak rá közösségi finanszírozási kampányt, idén viszont várhatóan 80 millió dollár értékben ad el egy orosz alapítású startup abból az eszközből, amelyet sokoldalúsága, és könnyű használhatósága miatt digitális svájci bicskaként emlegetnek. A Flipper Zero nevű, első ránézésre egy tamagochinak tűnő eszközt, bárki megvásárolhatja, és segítségével digitális rendszerekbe hatolhat be, zárakat törhet fel minimális kiberbiztonsági jártasság mellett.

A multifunkciós eszköz jelenleg 169 dollárba kerül, és a fejlesztő cég azoknak szánja, akik „érdeklődnek a kiberbiztonság iránt, vagy szívesen felfedeznék környezetük digitális elemeit.” Az eszköz képes a fizikai világban lévő digitális interfészekkel interakcióba lépni, tud RFID- és NFC-kártyákat emulálni, rádióprotokollokat elemezni, és távirányítókat imitálni.

Az eszköz egyik legnagyobb vonzereje talán a bővíthetősége: felhasználóként több kiegészítő funkcióval (például WiFi-kapcsolattal) ruházhatjuk fel a Flippert, amihez csak bővítőkártyákra van szükségünk. A Flipper mögött egy aktív fejlesztői közösség is kialakult, amely folyamatosan újabb felhasználási eseteket tár fel. Ráadásul egy harmadik feles operációs rendszer is elérhető már az eszközre, amellyel még tovább bővül a funkciók tárháza.

Hiába próbálja lépten-nyomon a fejlesztő az eszköz oktató jellegét kihangsúlyozni, nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy belássuk, a Flipper Zérót bizony rossz célokra is lehet használnia. És ehhez nem is feltétlenül kell tapasztalt hackernek lenni: a Techcrunch újságírója például arról számolt be, hogy az eszköz segítségével képes volt garázsokat kinyitni, lifteket aktiválni és más zárrendszereket feltörni, ezek pedig mind olyan eljárások, amelyek messze meghaladják a hackelési képességének szintjét.

A nyilvánvaló kockázat mellett a Flipper Zero viszont arra is rávilágít, hogy milyen ingatag az életünket meghatározó digitális világ biztonsága.

A Flipper Zeróból a kickstarteres előrendelési periódusban 5 milliárd dollárnyit értékesítettek, tavaly pedig összesen 25 millió dollár értékben kelt el az eszközből. Idén pedig elérhető közelségbe került a 80 millió dolláros cél is. A hacker svájci bicskát fejlesztő startupot Oroszországban alapították, ám a háború kitörésekor állításuk szerint minden kapcsolatukat megszakították az országgal. Közleményükben azt írják, hogy a cég alkalmazottai között ukránok és oroszok is vannak, a vezérigazgatójuk pedig ukrán származású. A Flipper Devices székhelye jelenleg Londonban található, Oroszországban már nem is toboroznak.

Címlapkép forrása: Getty Images