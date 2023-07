Fordulat az AI-fejlesztésekben: fontos vállalásokat tettek a techcégek vezetői

A vezető AI-vállalatok, köztük az OpenAI, az Alphabet és a Meta Platforms, ígéretet tettek a Fehér Háznak, hogy biztonsági intézkedéseket vezetnek be, például vízjelekkel látják el az AI által generált tartalmakat. A vállalatok vállalták, hogy a rendszereket a kibocsátás előtt alaposan tesztelik, és megosztják egymással a kockázatcsökkentésre és a kiberbiztonsági beruházásokra vonatkozó információkat - írja a Reuters.

A mesterséges intelligencia biztonságának garantálása felé tett jelentős lépésként a vezető AI-vállalatok, mint az OpenAI, az Alphabet, a Meta Platforms, az Anthropic, az Inflection, az Amazon.com és a Microsoft ígéretet tettek a Fehér Háznak bizonyos intézkedések bevezetésére.

Ezek közé tartozik az AI által generált tartalmak vízjelekkel való ellátása és a rendszerek alapos tesztelése a kibocsátásuk előtt.

A vállalatok emellett a kockázatcsökkentési stratégiákkal kapcsolatos információk megosztását és a kiberbiztonságba való befektetést is tervezik.

A Biden-kormányzat a lépést győzelemként értékeli a gyorsan növekvő technológia szabályozásáért folytatott küzdelemben. Az adatokból új tartalmat generáló mesterséges intelligencia növekvő népszerűsége a törvényhozókat világszerte arra ösztönözte, hogy mérlegeljék, hogyan lehetne minimalizálni az a feltörekvő technológia által a nemzetbiztonságra és a gazdasági stabilitásra jelentett potenciális veszélyeket.

Júniusban Chuck Schumer, az amerikai szenátus többségi elnöke olyan "átfogó jogszabály" mellett szállt síkra, amely támogatná a fejlesztéseket, ugyanakkor magába foglalná a szükséges biztosítékokat. A kongresszus jelenleg egy olyan törvényjavaslatot vizsgál, amely előírná, hogy a politikai hirdetésekkel kapcsolatban közzé kell tenni, ha a képi vagy egyéb tartalmak létrehozásához mesterséges intelligenciát használtak.

A megállapodás kidolgozásában Joe Biden elnök is aktívan részt vett. Az elnök a Fehér Házban fogadja majd a vállalatok vezetőit. Ezt követően az elnök és stábja kidolgoznak egy végrehajtási rendeletet és egy kétpárti jogszabályt is.

Ezek a vállalatok egyik legfontosabb vállalása egy olyan rendszer kifejlesztése, amely a mesterséges intelligencia által generált tartalmak - szöveg, kép, hang, videó - minden formáját vízjellel látja el, hogy a felhasználók azonosítani tudják, ha ilyen technológiát alkalmaztak. Ez a technikai vízjel potenciálisan megkönnyítheti a felhasználók számára a nem létező, erőszakot ábrázoló vagy a politikusokról készült fotókat kedvezőtlenül manipuláló, deepfake-képek vagy hangfelvételek felismerését.

Az azonban még mindig bizonytalan, hogy ez a vízjel hogyan lesz látható az információk megosztásakor. Ezen intézkedés mellett a vállalatok azt is vállalták, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése során prioritásként kezelik a felhasználók magánéletének védelmét, és biztosítják, hogy a technológia ne állandósítsa a kiszolgáltatott csoportokkal szembeni előítéletességet vagy diszkriminációt. Emellett elkötelezték magukat amellett is, hogy olyan tudományos kérdésekben, mint az orvosi kutatás és az éghajlatváltozás mérséklése, több mesterséges intelligencia-alapú megoldást is fejlesztenek.

Címlapkép forrása: Rick_Jo via Getty Images