Letaszították a Volkswagent a világ legnagyobb autópiacának trónjáról, egyre nagyobb hátrányba kerül

A China Automotive Technology and Research Center adatai szerint a BYD a júniusig tartó negyedévben 595 300 darab plug-in hibrid és teljesen elektromos járművet értékesített, 11,2 százalékra növelve piaci részesedését. Eközben a VW összesen 544 000 járművet adott el, amelyből 23 433 volt teljesen elektromos, vagyis a teljes értékesítés nagyjából 4 százaléka. A Tesla ugyan az elektromos autók tekintetében második a BYD után a maga 157 000 darabos értékesítésével, de ha a teljes autópiacot vesszük, akkor csak a 12. helyen áll.

A China Automotive Technology and Research Center 2008-ig visszamenő adatai szerint Volkswagen volt az idei év első negyedévéig a legkeresettebb márka Kínában. A trend viszont most abba az irányba mutat, hogy csökken a hagyományos külföldi márkák és a benzinmotoros autók befolyása a kínai piacon, ahogy a belföldi elektromosautó-gyártók egyre versenyképesebb modellekkel rukkolnak elő. A BYD például az év elején mutatta be a 73 800 jüan (3,5 millió forint) értékű Seagull elektromos hatchbacket - az 55 kilowattos motorral szerelt változat körülbelül 306 kilométeres hatótávolságot kínál.

Az elektromos járművek eladásai (amelyek közé tartoznak a plug-in hibridek és a teljesen elektromos autók) júniusban 25 százalékkal, 736 000 darabra ugrottak Kínában, ami azt jelenti, hogy minden öt eladott autóból nagyjából két darab volt elektromos a Passenger Car Association adatai szerint.

Címlapkép forrása: Shutterstock