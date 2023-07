Felrobbantak a napelem telepítések Újpesten, Egerben és Hatvanban - Ritkán látott számokat mutatunk

Nagyon nagy lendületben van a napelemes háztartási méretű kiserőművek telepítése Magyarországon, de ha jobban a számok mélyére nézünk, azt is beazonosíthatjuk, hogy a legnagyobb növekedés az MVM ÉSZÁSZ elosztói körzetében történt, sőt, ha járási szintre szűrűnk, akkor Eger, Hatvan és Aszód környéke végzett a Portfolio által vizsgált rangsorok élén. A budapesti kerületek közül pedig egyértelműen a 4. kerület, azaz Újpest, végzett az élen a napelem telepítések darabszámának és beépített kapacitásának növekedése terén.

A napokban adta ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az idén első negyedév végi részletes statisztikát a háztartási méretű napelemes kapacitások és darabszámok országos alakulásáról és ebben egészen érdekes tendenciákat látunk, így röviden bemutatjuk ezeket ábrákkal.

Amint az alábbi első ábra mutatja: továbbra is nagyon lendületesen nőtt a beépített kapacitások mérete és darabszáma, az első negyedév végére az összes darabszám 193 ezer közelébe ugrott 21 ezres növekedéssel tavaly év végéhez képest, amelyből a lakossági darabszám közel 20 ezerrel 167 ezerre nőtt. (A Mavir már a második negyedév végi országos adatokat is közzétette, de a MEKH adatai területileg részletesebbek, ezért most az alábbiakban csak ezekre koncentrálunk.)

A háztartási méretű (HMKE) napelemek együttes beépített kapacitása március végére 200 MW-os növekedéssel már 1700 MW közelébe ugrott, amelyből csak a lakossági napelemes HMKE-ké mintegy 150 MW-tal 1200 MW-ra ugrott. Ez egyébként névleges kapacitásban megegyezik az egyik leendő Paks II. blokk kapacitásával, illetve a jelenlegi 500 MW-os blokkok közül 2,5 blokk névleges teljesítményével azonos.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával A napelemek, naperőművek rohamos magyarországi terjedésével és annak megannyi jelentős következményével átfogóan foglalkozunk majd a Portfolio Energy Investment Forum konferencián október 5-én. További részletek:

A részletes adatokból az is kiderül, hogy az ország mely körzeteiben, elosztói engedélyesi területén mennyi a már beépített HMKE napelemes darabszám és kapacitás, így ezeket az alábbi táblázatba rendeztük össze. Amint látható: mindkét kategóriában a legnagyobb számokat az ELMŰ elosztói területén, tehát a központi részen láthatjuk, de az összes elosztói engedélyesnél lényegében nagyon hasonló volt a változás (10-12% körül) tavaly év végéhez képest a darabszámok és a kapacitások változása terén is.

Az alábbi táblázat, amelyben a természetes személyek és egyéb jogalanyok által üzemeltetett HMKE-k is benne vannak, az látszik, hogy a legtöbb (darabszám) napelem az 5-10 kW-os méretkategóriában került telepítésre az országban, de az összkapacitást tekintve nyilván a 10-50 kW-os napelemek viszik a prímet.

Az alábbi táblázat viszont már csak a természetes személyekre mutatja a napelemek méretkategória szerinti telepítési adottságait és amint megfigyelhető: a legkisebb, 5kW alatti kapacitású napelemeket már alig építettek be az országban idén az első negyedévben, viszont 5-10 kW közöttiekből közel 10 ezret építettek be, így az összkapacitás több, mint 60 MW-tal nőtt. A 10-50 MW közötti méretű napelemekből mintegy 7 ezret építettek be és ezek miatt együttesen 84 MW-tal nőtt meg a beépített összkapacitás.

Érdemes hosszabb tendenciákat is megnézni, hogy az egyes elosztói engedélyesi területeken milyen ütemben és kapacitással növekedtek a HMKE-k az elmúlt években, illetve milyen arányban. Az alábbi táblázatban már bordóval kiemeltük az MVM ÉMÁSZ elosztói engedélyest, mivel később további érdekességeket azonosítunk ebben a térségben.

Amint láthatjuk: az MVM ÉMÁSZ területén nőtt a legnagyobb arányban a HMKE-k darabszáma, illetve beépített kapacitása is mind az idei első negyedévben 2021 végéhez képest, mind 2019 végéhez képest.

A fenti számokat érdemes grafikonon is ábrázolni, amely jobban érzékelteti, hogy az igazi meglódulás a napelemek magyarországi terjedésében 2018-2019 körül indult.

A MEKH másik statisztikájában, amely 2022 végéig mutatja az adatokat, járási és Budapesten kerületi szintű bontást is találtunk arra, hogy a HMKE-k milyen gyorsasággal és arányban terjedtek el, és itt is arra jutottunk, hogy az MVM ÉMÁSZ elosztó területén található egri, hatvani és aszódi járások végeztek a különféle vizsgálataink élén. Amint az alábbi táblázatban összerendeztük: négyféle megközelítéssel vizsgáltuk Magyarország járásait, hogy 2021-ről 2022-re, illetve 2019-ről 2022-re milyen arányban nőttek az adott járásokban beépített HMKE kapacitások (kW), illetve napelemes darabszámok és a legnagyobb számokat produkáló top20 járást mutatjuk be a négy kategória szerint. Amint látható:

az aszódi járás mind a négy vizsgált kategóriában felbukkan a top3 hely valamelyikén, és az egri, illetve hatvani járás is három-háromszor felbukkan a rangsorok élén.

Ennél is egységesebb kép jött ki a budapesti kerületek HMKE napelemek telepítésének változásában, ugyanis mind a négy kategóriában a 4. kerület, azaz Újpest nyert.

Címlapkép forrása: Shutterstock