Van, amiben a magyar vasút az EU élvonalába tartozik

Az utóbbi időszakban több esemény miatt ismét a közérdeklődés előterébe került a vasút hazai állapota, ezért érdemes nemzetközi kitekintésben is megvizsgálni a témát. A szegmensben megvalósított beruházásokról és az infrastruktúra főbb mutatóiról az OECD rendelkezik számos országra kiterjedő statisztikával, amely alapján az elmúlt évtizedek trendjeiről is képet lehet kapni. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a statisztika azt nem tudja megmutatni, hogy a források milyen hatékonysággal hasznosultak, így a vasúti pályák, vonatok, vasútállomások valós állaga és a szolgáltatás minősége sem olvasható ki belőle.

Az OECD kimutatása szerint Magyarország az EU-ban a vasúti infrastruktúra fejlesztésére GDP-arányosan többet fordító tagállamok között szerepel. Az ország az ezredforduló óta 2021-ig (az utolsó, elérhető adattal rendelkező évig) 5 esztendő kivételével rendre a mezőny első harmadába tartozott. Magyarország 2021-ben a bruttó hazai terméke 0,4%-ának megfelelő forrást fordított vasúti infrastruktúra fejlesztésére, míg az elérhető adatokat szolgáltató 19 uniós tagállam esetében ez az arány kismértékben 0,3% felett alakult. (Egyébként az alábbi összevetésben az Európai Uniót ma alkotó 27 tagállam szerepel, azzal együtt, hogy ezek közül 13 - beleértve Magyarországot is - még nem volt a közösség tagja a bázisévnek vett 2000-ben.)

Az egy főre jutó vasúti infrastrukturális beruházások tekintetében Magyarország 2021-ben a 9. helyen állt (64,6 USD/fő/év) az Unióban, jelentősen javítva a 2000-ben elért 17. pozícióról (33,7 USD/fő/év), érdemben közelítve az uniós átlaghoz.

Szintén jellemző a vasút kezelésére nézve a vasúti infratsrukturális beruházások teljes belföldi szállítási infrastrukturális beruházásokon belüli aránya. E tekintetben Magyarország 2021-ben a 12. volt az EU-ban 25,4%-os aránnyal, míg 2000-ben még a 6. helyen állt 52,7%-kal. Az egyes közbülső évek azonban e szempontól jókora szórást mutatnak: akadt olyan év, amikor ez a mutató 75% felett alakult, igaz, 10% alatti arányra is volt példa. A teljes belföldi szállítási-közlekedési infrastruktúrába történt beruházásokat tekintve Magyarország 2021-ben a 8. volt az EU-ban (254,2 dollár/fő/év), míg 2000-ben még csak a 20. (63,9 dollár/fő/év).

Arról tehát, hogy a források felhasználása milyen hatékonysággal történt vasútfejlesztési szempontból, illetve a vasúti infrastruktúra fejlettségéről ezek a statisztikák nem adnak képet, mindenesetre a vasúthálózat sűrűsége szempontjából Magyarország szintén az EU élmezőnyébe tartozik. 2021-ben 8,8 kilométer vasútvonal jutott 100 négyzetkilométerre, amivel Csehország (12,1), Belgium (11,9), Luxembourg (10,5) és Hollandia (9 kilométer) az 5. helyet foglalta el a listán, jócskán meghaladva az 5,5 kilométeres uniós átlagot. Ez a pozíció megegyezik a 2000-es évével, de ahhoz képest 100 méterrel csökkent az egységnyi területre eső vonal hossza itthon, továbbá Németország 4. helyét időközben Hollandia vette át.

Európa egészéhez hasonlóan tehát a magyarországi vasúti hálózat hossza is csökkent bő két évtized alatt, rövidebb időtávon, 2012 és 2021 között azonban 7486,2 kilométerről 7889 kilométerre bővült.

A hálózat sűrűsége inkább a vasútfejlesztés hőskorának eredménye, így a villamosított vonalak hosszának egészhez viszonyított arányát is érdemes figyelembe venni, amikor az ágazat elmúlt évtizedekben végrehajtott korszerűsítését kívánjuk megítélni. E szempontból már nem olyan kedvező a kép, mint a két előbbi mutató alapján; a maga 40,7%-os arányával Magyarország e tekintetben csak 15. volt 2021-ben az uniós országok között. Ez a helyezés megegyezik a 2000-ben elérttel, mivel noha azóta a magyar arány jelentősen, közel 6 százalékponttal javult, az EU átlaga magasabb bázisról nagyobbat nőtt.

Az OECD a nagysebességű vonalak teljes infrastruktúrához mért arányát is számontartja, e listán azonban mindössze 10 európai uniós tagállam szerepel, melyek között egyetlen kelet-európai ország sincs.

Fejlesztési tervekből nincs hiány

A 2000-es év bázisként való alkalmazása, illetve az azóta a mutatókban történt változások - különös tekintettel a beruházásokra - reflektálnak az ország 2004-es EU-csatlakozása után megnyíló uniós források szerepére is, felhívva a figyelmet ezek jelentőségére is. A különféle uniós alapokból Magyarország jelentős támogatásokat vett igénybe vasútfejlesztési célokra: a Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásaiból összesen közel 4 milliárd euró jutott hazánknak 2007 és 2020 között, ami a 6. legnagyobb összeg az EU-ban.

Ez annak köszönhető, hogy a vasútfejlesztés ügye európai szinten, így az Európai Bizottság közös uniós mobilitás-fejlesztési és egyéb céljai között is kiemelt helyen szerepel, a személy- és teherszállítás szempontjából egyaránt. A vasút zöldítése az Európai zöld megállapodás szállítási szektorra vonatkozó kibocsátáscsökkentési céljainak elérésében is kulcsfontosságú. Ennek, és a korábban (például a 2011-es uniós white paperben) kitűzött célok ellenére a vasút súlya például az EU teherszállításában enyhén csökkent azóta.

A vasút reneszánszát elsősorban az támogathatja, hogy már most is ez valamennyi közül a legzöldebb, legkisebb karbonlábnyomú szállítási forma. A vasút utaskilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátása átlagosan a légi közlekedés egyötöde, de teljesítménye ilyen szempontból valamennyi közúti közlekedési eszköznél kedvezőbb, beleértve az elektromos autókat is. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a vasútra fontos szerep vár a 2050-es klímasemlegesség elérésében is, ehhez azonban a további villamosítás, illetve a hidrogénhajtás térnyerésre is elengedhetetlen. Ennek ellenére nagyobb adóterhei következtében a vasúti közlekedés végső fogyasztói ára jelenleg jelentősen, bizonyos viszonylatokban akár közel harmincszor magasabb a repülésénél.

Forrás: Visual Capitalist

Az európai vasúttársaságok nagyléptékű beruházásokat terveznek, illetve tartanak szükségesnek a szektorban, és a számítások szerint egy, a kontinens fővárosait összekötő tervezett nagysebességű vasúthálózat is nettó hasznot hozna az európai társadalmak számára. Ez részben a valamennyi közül legszennyezőbbnek számító légi közlekedés részleges kiváltásához is érdemben járulhatna hozzá, de a cél eléréséhez egyebek mellett a bürokratikus akadályok csökkentésére van szükség.

A vasút szerepének növekedését jelentősen fékezi, hogy a határokon átívelő vonalak építése feszültséget kelt a beruházási költségek megosztása tekintetében, a nemzeti szabványok és előírások nem egységesek, és az, hogy a nagy beruházási igényű vasútfejlesztés haszna csak hosszabb távon jelentkezik mint amit a kormányok rövidebb távú politikai érdekei diktálnak. A bürokrácia, a kedvezőtlen adózási szabályok és egyéb nehézségek gyakran még a már megépült nemzetközi nagysebességű vonalak esetében is megakadályozzák a lehetőségek kiaknázását.

A vasút további fejlesztése a magyar kormány terveiben is szerepel. A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) részben a vasúti szállítás versenyképességének, illetve a megújuló energia felhasználásának növelésén keresztül kívánja biztosítani a közlekedési szektorban az üvegházhatású gázok kibocsátások növekedésének mérséklését. A fejlesztéseket nagyrészt az uniós forrásokra támaszkodó Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) RePowerEU fejezetének finanszírozásában valósítaná meg. A HET-ben a fenntartható zöld közlekedés kialakítására irányuló fejlesztési célok között szerepel egyebek mellett a regionális vasúthálózat fejlesztése, a központi digitális forgalomirányítás kiépítése a nemzetközi szempontból kiemelt vonalakon, valamint a Budapesti agglomeráció kötöttpályás közlekedésének fejlesztése is.

