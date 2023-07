Ürge-Vorsatz Diána: "A civilizáció végleges egzisztenciális veszélyben van"

Annak az esélye, hogy meghaladjuk az 1,5 Celsius-fokos hőmérséklet-növekedést egyre csak nő, Ürge-Vorsatz Diána az interjúban kiemelte, hogy:

A civilizáció végleges egzisztenciális veszélyben van. Lehet itt lamentálni, hogy jaj, meg tudjuk-e csinálni. Meg kell csinálni, nincs mese. Tavaly nyáron és idén talán végre elkezdtük megérteni, hogy magunk alatt vágjuk a fát, mert nagyon hamar sokkal rosszabbra fordulhat minden.

A tavalyi aszály - amit az éghajlatváltozás igenis befolyásol - hatalmas károkat mért a terményekre, "a kukoricatermésünk háromnegyede ment tönkre, a búzatermésünk negyede, és a háború miatt nem tudtunk importálni" - tette hozzá a klímaszakértő hangsúlyozva, hogy az élelmiszer-infláció is részben ezekre a tényezőkre vezethető vissza.

A fejlődő országok népességnövekedése véleménye szerint érdemben nem tesz hozzá a világ kibocsátásának növekedéséhez, hiszen a szegény országokban élők sok esetben a legpuritánabb körülmények között élnek, míg a fejlett országokban, ahol a kibocsátások nagy része létrejön, csökken a népesség.

A luxusfogyasztások növekedése hajtja a kibocsátásnövekedést, nem a szegények népességnövekedése.

- mondta el, majd az interjúban azt az adatot is ismertette, miszerint a társadalom 10 százaléka nagyjából annyit bocsát ki, mint a világ teljes szegényebb fele. Évente sok százalékkal nő a repülések száma, amihez csak a népesség pár százaléka fér hozzá, valamint beindultak a luxusfogyasztások és az olyan károsanyag-kibocsátás növelő szolgáltatások, mint például az űrturizmus.

Hogyan áll Magyarország a klímacélok megvalósításában?

Ürge-Vorsatz Diána arról is beszámolt, hogy nagy potenciál van Magyarországon az egy főre eső kibocsátás csökkentésében, illetve akár a nullára való redukálásában, amihez viszont elengedhetetlen lenne a épületállomány felújítása. A városokban építési stop bevezetését javasolná, illetve a meglévő épületek felújítására ösztönözné inkább a szereplőket, hogy az új építésekből származó nagy karbonlábnyomot is elkerüljük. Mivel a napenergia-potenciálunk is nagyon jó, Paks nélkül is nettó exportőrök tudnánk lenni elektromos áramból, a megfelelő okosrendszerek kialakítása mellett.

A lakosság nagyobbik részének viszont mélyfelújításokra biztosan nem lenne kerete, a szakértő szerint így az egyetlen járható út, ha főként közpénzből valósulnak meg az épületkorszerűsítések.

El lehetne gondolkodni azon is, hogy Paks 2 beruházási költségét nem lenne-e célszerűbb energetikai korszerűsítésre fordítani. Lehetséges, hogy képesek lennénk hasonló nagyságrendű energiát megtakarítani.

- mondta el, majd hozzátette azt is, hogy ha az energiaigényekre odafigyelnénk, akkor bőven meg tudnánk termelni a teljes energiaszükségletünket napenergiából, valamint szélenergiából. Most már télen is folyamatosan napenergiacsúcsokat döntünk, de úgy tűnik, hogy még mindig csak XX. századi módon gondolkodunk az erőforrásokról. A XXI. századi energiarendszer nem arról kéne, hogy szóljon, hogy lerakunk egy csomó központi energiát, és azt huzalokkal szétosztjuk. Az mesterséges intelligencia korában már sokkal komplexebb energiaelosztó rendszer létezik: nagyon sok kis termelőről és felhasználóról, energiaközösségekről, és okos rendszeren keresztüli kiegyenlítésről van szó.

"Az IPCC is azt dokumentálja, hogy a világon már sok olyan hely van, ahol az energiaellátás legalább 75 százaléka időjárásfüggő megújulókkal van ellátva. Nálunk nincs vízenergia, de a többi országban van, azzal is nagyon jól ki lehet egyenlíteni. Lehet, hogy időnként importtal kell kompenzálni, de amikor meg máshol nincs, akkor a mi napenergiánkat exportáljuk." - ismertette a helyzetet a szakértő.

Címlapkép forrása: Anton Petrus via Getty Images