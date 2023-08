Lezárta története legnagyobb akvizícióját a Gloster

A kitűzött határidőn belül, sikeresen lezárta története eddigi legnagyobb akvizícióját a Gloster. A most megvásárolt informatikai fejlesztőcég ezentúl Gloster-P92 néven működik tovább, miközben a társaság vezetése nem változik. Az akvizícióval a Gloster Csoport közvetlen képviseletet szerez a Szilícium-völgyben, valamint Londonban is, miközben árbevétele a várakozások szerint egyharmadával bővül, az exportarány pedig az ügylet lezárásának köszönhetően már év végén meghaladhatja a management 2025-ös stratégiájában megfogalmazott várakozásait – közölte a cég.

A Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett, ősszel a Standard kategóriába készülő Gloster ezzel a tizedik akvizícióval 51%-os tulajdonrészt szerzett a P92 IT Solutions Kft.-ben, amely 2025-ben 94%-ra fog növekedni. A tranzakciót követően a P92 a Gloster leányvállalataként, Gloster – P92 IT Solutions Kft. néven működik tovább, miközben a társaság ügyvezetői tiszségét változatlanul Turschl Gusztáv tölti be.

A P92-vel egy 30 éves múlttal rendelkező céggel bővült a Gloster Csoport, melynek ügyfélkörébe olyan globális óriáscégek tartoznak, mint a Sony Music, a Blackhawk Network, vagy olyan németországi középvállalatok, mint a Valuenet1. A társaság elsősorban a média, a telekommunikáció, a pénzügyi szolgáltatások, illetve az autóipar számára fejleszt szoftvereket. A P92 szolgáltatásaival jelen van az Egyesült Királyságban, Németországban, illetve az Egyesült Államokban is, Budapest mellett pedig Londonban és Szilícium-völgyi Palo Altóban is rendelkezik képviselettel.

A mostani, tizedik akvizíciós zárás szorosan illeszkedik a Gloster Csoport 2025-ös növekedési stratégiájába, melyben az organikus növekedés mellett szoftverfejlesztő és felhős cégek felvásárlásával 2021-es számait készül megnégyszerezni a társaság.

A felvásárlással a Gloster Csoport létszáma a jelenlegi 208 főről 340 főre emelkedik, a csoport bevételeinek exportaránya pedig várhatóan 85%-kal növekszik, a teljes árbevételhez képest eddigi 37%-ról 44%-ra bővül – olvasható a társaság közleményében.

