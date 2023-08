Végül mégis mínuszban zártak az amerikai indexek

Portfolio 2023. augusztus 03. 22:13

A tegnapi méretes esést követően rövid időre úgy tűnt, hogy kisebb megnyugvás jöhet a tőzsdéken, az európai piacok azonban ismét számottevő mínuszban vannak, és Amerikában is kisebb esésben vannak a vezető részvényindexek.



A BUX ezúttal is felülteljesített a nemzetközi átlaghoz képest, elsősorban az OTP emelkedésének köszönhetően. Az európiai piacok eséssel fejezték be a napot, az amerikai indexek napközben pluszba fordultak, de végül mínuszban zártak.