Harcot hirdet a Google a bosszúpornó ellen

A Google ma bejelentette, hogy frissíti a Google Search funkcióit, beleértve a személyes explicit képekre vonatkozó irányelveit is - írja a Mashable

A bejelentés egybeesett a Google keresési eredményekben megjelenő személyes adatokra vonatkozó irányelvek frissítésével, és a keresőben megjelenő explicit képek elmosásával is.

A felhasználóknak már egy ideje lehetőségük van arra, hogy a beleegyezésük nélkül készült explicit képeket (amelyek gyakran bosszúpornó formájában jelennek meg) eltávolítsák a Google keresőből, a mostani frissítés viszont lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármely róluk készült explicit képüket eltávolítsák - függetlenül attól, hogy annak közzétételét az első alkalommal jóváhagyták-e.

Ha például egy felhasználó a saját weboldalán közzétesz magáról egy explicit képet, majd néhány héttel később úgy dönt, hogy törölni szeretné azt, és eltávolítja az oldaláról, akkor ez a kép továbbra is kereshető maradhat a Google-keresőben, ha valaki megosztja azt a fotót egy másik oldalon. A Google azonban megjegyzi, hogy ez az irányelv nem vonatkozik a jelenleg kereskedelmi forgalomba hozott tartalomra. A Google leegyszerűsíti azt is, hogy a felhasználók miként nyújthatják be az ilyen típusú képek eltávolítására irányuló kérelmeket.

