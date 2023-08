Lelassult a banki digitális fejlődés Magyarországon - Mutatjuk, hol történt előrelépés

Tovább javult a hazai bankrendszer digitalizációs fejlettségi szintje, ám a korábbi évekhez képest kisebb előrelépés történt az elmúlt évben, a bankszektor egésze továbbra is közepes fejlettségi szinten ragadt – derül ki az MNB Fintech és Digitalizációs jelentéséből. Az online számlanyitás és az online személyi hitelek már mindenhol elérhetők, valamilyen androidos és az iOS-es mobiltárcák gyakorlatilag minden banknál elérhetők, terjednek a fióki és az online digitális támogató alkalmazások is, ám még mindig van miben fejlődnie a bankoknak.

Kicsit léptek csak előre a bankok

Az MNB 2022-re vonatkozóan is felmérte a hazai bankrendszer digitális fejlettségi szintjét 7 fő pillér mentén, az átfogó felmérésben mérlegfőösszeg arányosan a szektor 90 százaléka vett részt.

Az átlagos kompozit index 2022-re vonatkozóan 62-es szintet ért el, ami az egy évvel ezelőtti 60-as eredményhez képest kismértékű fejlődést jelent.

Igaz, az MNB szakértői megjegyzik azt is, hogy a technológiai újításokat és az ügyfélelvárásokat követő módszertani változtatások során magasabbra emelték az elvárásokat is a felmérésben. A digitális fejlődés a bankrendszer egészét jellemezte, mind a minimum, mind a maximum pontszámok nőttek a teljes működés digitalizációs szintjét lefedő főindex esetében.

Az MNB elemzői azonban úgy értékelik, hogy

2022-ben eltérő szintű, de egyik esetben sem jelentős fejlődést figyelhettünk meg az egyes pillérek mentén.

A bankok elsősorban az ügyfél oldali és belső folyamatokat érintő digitalizációs fejlesztéseket priorizálták tavaly. A legfejlettebb pillér továbbra is a vezetés, amely a banki menedzsmentek digitalizációs elköteleződését fejezi ki. A hosszútávú elköteleződés és igyekezet azonban a jelek szerint sok helyen önmagában kevés, a hazai bankszektor digitális érettsége ugyanis a belső rendszerek és a termékek esetén a legalacsonyabb.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs jelentés 2023

Digitális termékek

A bankok az ügyfelek megszerzésére, bevonzására fókuszálnak a digitális megoldásaikkal, illetve a már aktív digitális ügyfelek számára egyre szélesebb körű az elérhető termék-kínálat.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs jelentés 2023

A felmérésben szereplő bankok mindegyikénél lehet már online folyószámlát nyitni és személyi hitelt igényelni, utóbbi 2021-ben még nem mindegyik banknál volt elérhető.

Már a 60%-ot közelíti azon pénzintézetek aránya is, ahol befektetési számlát is nyithatnak az ügyfelek online, és az online folyószámlahitel igénylés lehetőségében is előre lépett a szektor.

Babaváró hitelt még mindig nagyon kevés (ha információink pontosak, egyetlen) bankban lehet online igényelni a számlák bezárásának online intézésében pedig visszalépés történt. Utóbbi az MNB jelzése szerint egy rövidtávú állapot, és a banki fúziós folyamatok következménye. (A piacon jelenleg is zajlik az MBH Bank berkein belül a három korábbi tagbank, a Budapest Bank, az MKB és Takarék operatív integrációja, vélhetően itt történt változás, és később visszaállítják a funkciót).

Mobiltárcák

A mobilfizetési megoldások terén fejlettnek mondható a magyar piac, az Apple Pay a megkérdezett bankok mindegyikénél elérhető már. A 100%-os lefedettség egyik elsődleges oka, hogy az iOS rendszerekben a mobilgyártó nem is engedélyez más mobilfizetési megoldást a sajátján kívül. Így az Apple rendszerét használó (jellemzően tehetősebbnek tartott) szegmenst a bankok csak az Apple Pay-jel tudják kiszolgálni. Más a helyzet az Android ökoszisztémában, ahol a bankok saját mobilfizetési megoldást is fejleszthetnek és a Google Pay-t is bevezethetik, ezért is vegyesebb itt a kép.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs jelentés 2023

Digitális támogató eszközök

A banki ügyintézést támogató digitális fióki eszközök is egyre elterjedtebbek a hazai bankszektorban:

a bankok közel 100 százaléka rendelkezik online időpont egyeztető alkalmazással,

80 százalék vagy e feletti a tabletek használata (elsősorban értékesítésben), az elektronikus formanyomtatványok elérhetősége és a fiókokban kihelyezett aláírópadok elterjedtsége,

a bankok durván harmadánál már virtuálisan is sorba állhatnak az ügyfelek.

Az online asszisztencia megoldások közül

az oktatóvideók és a GYIK mindenhol alap,

a legtöbb bank használ célzottan elhelyezett szöveges segítségeket helyez el az egyes funkcióknál, alkalmazás- vagy oldalelemeknél (tooltip),

a videós ügyintézés a bankok 80 százalékánál elérhető,

60 százalékuknál chatbot is segít az ügyfelek tájékozódásában vagy az ügyintézésében.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs jelentés 2023

Egyre több banknál jelennek meg a különböző pénzügyi menedzsment (PFM) alkalmazások is, megtakarítási, befektetési ajánlatokra például már a bankok mindegyike rendelkezik ilyen megoldással.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs jelentés 2023

Címlapkép forrása: Israel Sebastian via Getty Images