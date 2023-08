Komoly magyarországi naperőmű fejlesztéshez szereztek pénzt a spanyolok

A közlemény szerint „A hitelkeretet teljes egészében egy újonnan létrehozott európai hitelalap jegyezte, ami tovább erősíti a csoport stratégiai partnereként betöltött pozícióját.”

Arra is rámutat a cég, hogy a friss forrásszerzésnek köszönhetően „67 egyedi projektből áll a projektlistánk, amelyek mérete 1 MW-tól 150 MW-ig terjed. Spanyolország 700 MW-tal áll az élen, amelyből 500 MW szárazföldi szélerőmű-projektekből áll. Lengyelország 600 MWp napelemes kapacitással követi, míg Magyarország és Olaszország 250 MWp, illetve 150 MWp kapacitással áll a sorban.”

Mindez tehát azt jelenti, hogy az ID Energy Group a már folyamatban lévő, kései fejlesztési fázisba tartozó projektjeihez kapott most friss forrást, hogy azokat be tudja fejezni, és ahogy a cég írja is: a legutolsó most folyamatban lévő projektje 2027 második negyedévében zárulhat majd.

A spanyol cégcsoport Magyarországon is aktív, hiszen a honlapja szerint már több kisebb (1-3 MWp) méretű naperőművet is a hálózatra csatlakoztatott.

A magyarországi projektek együttes névleges kapacitása eddig 17 MWp, és a fentiek alapján ehhez jön még hozzá további 250 MWp-nyi névleges kapacitás, tehát komoly növekedésben van Magyarországon a cégcsport.

A jelentős spanyol, lengyel, magyar és olasz piaci fejlesztések végrehajtásához bizonyára az is segít, hogy amint a Renewables Now hírportál emlékeztet rá, a mostani forrásszerzés előtt az ID Energy Group a múlt hónapban egy 19 millió eurós tőkeemelést hajtott végre.

