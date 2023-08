Az MNB fontos figyelmeztetést küldött a biztosítóknak: erre kell figyelni, hogy ne maradjanak le

A hazai biztosítók medián digitális érettsége a tavalyi 62-es értékről 64-re nőtt az MNB átfogó felmérése szerint, a szektor szép lassan, de tovább haladt a fejlődés útján. A Fintech és Digitalizációs Jelentés szerint minden területen előrelépés történt a biztosítási szektor digitalizáltságában. A nem-élet típusú lakossági biztosítások digitális elérhetősége a legmagasabb, az életbiztosítás jellegű termékek esetében érdemi változás nem történt, a papírmentes működés terjed, a digitális csatornák elérhetősége visszafogottan bővült. Az MNB elemzői ugyanakkor figyelmeztetnek: a fejlesztési igények átfogó, intézményen belüli felmérésére a szektorban csak kevesen figyelnek oda, ami már középtávon a versenyképesség romlásához vezethet.

Banking Technology 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

A 7 fő pillér medián értékei azt jelzik, hogy minden területen előrelépés történt a biztosítási szektor digitalizáltságában. A gyorsan változó digitalizációs környezet miatt a módszertant is finomítják a jegybanki szakértők, növelték a minimálisan elvárt digitalizációs szintet is, ami azt eredményezte, hogy egyes pillérek esetében a minimum vagy maximum értékek csökkenése is megfigyelhető volt 2022-ben.

Az MNB általános értékelése szerint a belső működés digitalizációja javult a szektorban, ugyanakkora belső folyamatok digitalizációja továbbra is fejlesztésre szorul.

A hosszútávú, stratégiai szintű digitális transzformációs szemlélet még nem jelenik meg minden biztosítónál, ugyanakkor a munkavállalói digitális érettség előremutató módon fejlődött 2022-ben.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs Jelentés

A lakossági vagyonbiztosítások továbbra is minden biztosítónál elérhetők digitálisan, míg a felelősségbiztosítások és a vállalati vagyonbiztosítások digitális kínálatában is látszik a fejlődés. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a nem-élet típusú lakossági biztosítások digitális elérhetősége a legmagasabb, az életbiztosítás jellegű termékek esetében érdemi változás nem történt.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs Jelentés

Az ügyintézési funkciók digitális elérhetősége a legtöbb kategóriában bővült, de a szektorban érdemi előrelépés nem történt - pedig a digitális szolgáltatásokat, csatornákat online felületeken és a fiókokban is népszerűsítik. A biztosítók számára a személyes kiszolgálásnál olcsóbb digitális csatornákat árazási ösztönzőkkel is támogatja a szektor háromnegyede (bruttó díjbevétel alapú súlyozást figyelembe véve), mely közel 60 százalékban tartós díjkedvezményként jelent meg náluk.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs Jelentés

Az MNB szakértő ugyanakkor figyelmeztetnek:

a fejlesztési igények átfogó, intézményen belüli felmérésére a szektorban csak kevesen figyelnek oda, ami már középtávon a versenyképesség romlásához vezethet.

A jegybanki elemzők megállapítják, hogy a digitális készségekre vonatkozó fejlesztési igények átfogó felmérése azonban a biztosító szektor több mint harmadánál mindössze éves gyakoriságú, ami a szektor ezen része számára versenyhátrányt jelenthet a gyorsuló digitalizációs környezetben. Ezzel szemben a szektor nagyjából 60 százaléka negyedéves, vagy annál gyakoribb rendszereséggel méri fel a fejlesztési igényeket.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs Jelentés

A biztosítók digitalizációs fókusza a front-end fejlesztések során a folyamatoptimalizáláson és a felhasználói élmény alapú működtetésen van. A biztosítási termékek hosszabb életciklusa, illetve a ritkább interakciók miatt az ügyfélutak tervezése (customer journey) és a házon belüli mobilapplikáció fejlesztés egyelőre nem kap különösebb hangsúlyt, dedikált csapat csak kevés intézménynél található ilyen feladatkörökkel.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs Jelentés

Az egyes munkafolyamatok elvégzését támogató belső rendszereiket a biztosítók folyamatosan fejlesztik, aminek révén a papír alapú dokumentumok kiállítása, kezelése, az irattárolás is egyre inkább digitális formában zajlik.

Forrás: MNB, Fintech és Digitalizációs Jelentés

Banking Technology 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Getty Images