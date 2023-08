Íme a 10 legolcsóbb új autó Magyarországon - Mutatjuk a listát

Úgy tűnik, végleg elmúltak azok az idők amikor még 3-4 millió forint körüli áron is lehetett új autót vásárolni. A Pénzcentrum május után most ismét összeállította a 10 legolcsóbb, Magyarországon megvásárolható új autó listáját, amelyen mindössze két típus fért be az 5 millió forintos árszint alá. Nézzük, milyen lehetőségei vannak annak, aki szűkebb keretből szeretne új autót vásárolni!