Több százmillió dolláros könnyítést kapnak az amerikai biztosítók egy új szabály miatt

A kamatlábakkal kapcsolatos veszteségek jelentésére vonatkozó 31 éves szabály enyhítése több százmillió dolláros váratlan nyereséget eredményezhet néhány, az Egyesült Államokban működő biztosító számára - derül ki a Reuters által a szabályozói bejelentésekből, valamint a vezetőkkel és elemzőkkel készített interjúkból.

A kamatlábakkal kapcsolatos veszteségek bejelentésére vonatkozó 31 éves szabály közelmúltbeli módosítása jelentős pénzeket szabadíthat fel egyes, az Egyesült Államokban működő biztosítótársaságok számára.

Az iparág által kilobbizott és az amerikai szabályozó hatóságok által jóváhagyott módosítás több százmillió dollárt szabadíthat fel a biztosítók számára.

A szabályozás változása a Fitch által minősített életbiztosítók legalább 23%-ának kedvez majd, mivel a változó kamatlábak miatt képzett tartalékuk (IMR) december végén negatív volt. A negatív IMR arra kényszeríti a biztosítókat, hogy olyan forrásokat használjanak fel, amelyeket egyébként az üzleti tevékenységükre vagy a részvényesi hozamnövelésre fordítottak volna.

A szabályozási változás lehetővé teszi a biztosítók számára, hogy ezeket a veszteségeket ne azonnal, hanem fokozatosan, idővel realizálják.

Ez a rendelkezés 2025 végén hatályát veszti, hacsak nem vizsgálják felül. A kiigazítás különösen a hosszú lejáratú kötvényekbe fektető biztosítók számára lesz előnyös, mivel a Federal Reserve kamatemelése előtt kibocsátott kötvények alacsonyabb kamatokkal rendelkeznek, így azokat a biztosítók jelenleg csak veszteséggel tudják eladni.

A kedvezményezettek között van a Prudential Financial, a OneAmerica Financial Partners, a Principal Financial és a Massachusetts Mutual Life Insurance Company. Csak a Prudential számára ez a könnyítés több mint 1,3 milliárd dollárt jelenthet a cég közzétételei szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images