Új startup-program indul: akár 20 milliós befektetést is kaphatnak a cégek

Szeptember 11-én indul a STRT (ejtsd: start) legújabb startup-programja, a Launchpad, amely korai szakaszban lévő vállalkozásoknak szól. A 3 hónapos intenzív, angol nyelvű inkubációs programba 15 csapatot várnak, akiktől – Magyarországon egyedülálló módon – elvárják, hogy teljes munkaidőben dolgozzanak a projektjükön. A startupok ehhez dedikált mentorokat is kapnak, és a jól teljesítő csapatok akár 20 millió forint befektetéshez is jutnak a program végén - írja közleményében a STRT Holding.

Balogh Péter és társbefektetői idén tavasszal indították el a STRT Holding Zrt.-t, mellyel egyik céljuk, hogy piaci finanszírozást nyújtsanak a korai fázisban lévő startupoknak. Az anyagi befektetésen túl legalább olyan fontosnak tartják a hasznos és értékes tudás átadását, a dedikált mentorálást és a csapatok elhivatottságát, amit a STRT Academy tanfolyamai és oktató anyagai is bizonyítanak.

A STRT első, szeptember 11-én - Launchpad néven - induló intenzív, 3 hónapos inkubációs programjába 15 csapatot várnak egy itthon újdonságnak számító alapfeltétellel.

„Sok startup projekt indul hobbiból, esti elfoglaltságként, és a legtöbb vállalkozás ebben a fázisban is marad, így viszont nincs fejlődési potenciál. A Launchpad különlegessége, hogy csak azoknak a csapatoknak szól, akik képesek megtenni azt a lépést, hogy a teljes munkaidejüket a projektjüknek szentelik. Ehhez természetesen adunk helyet is egy budapesti irodában, amit bázisként és tudásmegosztásra, kapcsolatépítésre is használhatnak a vállalkozások” – idézi a közlemény Balogh Pétert.

A jelentkezés feltétele, hogy a projekt társas vállalkozási formában működjön, ezért amennyiben még nem tart itt egy csapat, a STRT elvárja egy magyar Kft. létrehozását, viszonzásul vállalja a cégalapításhoz kapcsolódó jogi munkát és a költségeket. A programban való részvételért a STRT 5% részesedést kér a vállalkozásokból, és a 3 hónap leteltével 15-20 millió forint befektetést helyeznek kilátásba a jól teljesítő csapatoknak.

A kiválasztott cégek munkáját a programigazgató mellett elismert szakértői bázis és dedikált mentorok - például Deliága Ákos, a Talk-A-Bot alapítója és vezérigazgatója, Báti Márton, a Greenstick alapítója és vezérigazgatója és Langmár Péter, a Greenfox Academy alapítója - is segíteni fogják, akik a heti standup mellett egyénileg is foglalkoznak majd a csapattagokkal. A program vezetője Kozma Andrea lesz, aki korábban a CEU InnovationsLab alapítójaként 85 cég indulását segítette az egyetem inkubációs programjában

A STRT Launchpad 3 hónapos inkubációs programja 2023. szeptember 11-én indul, a jelentkezéseket 2023. augusztus 20-ig lehet leadni.

