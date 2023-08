Elindult a korrekció a magyar tőzsdén - Mire érdemes figyelni?

Az előző hetekben ugyan ellenálló volt a magyar tőzsde a nemzetközi hangulatromlással, valamint a vezető részvényindexek meredek esésével szemben, a hét elején azonban a hazai piacokon is elkezdődött egy kisebb korrekció. Esni pedig van is honnan, hiszen a BUX már több mint 25 százalékot emelkedett idén, amivel a korábbi történelmi csúcs közelébe ért. Az emelkedéshez nagy mértékben hozzájárult az OTP rendhagyó teljesítménye is, azonban a kiváló negyedéves számok publikálását követően a többi blue chiphez hasonlóan a bank részvényeiben is korrekció kezdődött. Éppen ezért megnéztük, hogy az alapvetően kedvező fundamentumok mellett melyek lehetnek azok a szintek, melyekre érdemes lehet figyelni a BUX-nál és a hazai blue chipeknél.