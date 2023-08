Itt az új őrület - Nevesincs veszteséges autógyártó startup ér többet, mint a Mercedes vagy a Volkswagen

Tőzsdére ment egy vietnámi autógyártó startup, a vietnámi Teslának is nevezett Vinfast, ami önmagában nem lenne nagy hír, csakhogy a vállalat tőzsdei értéke nagyobb, mint a legnagyobb német autógyártóké, a Mercedesé vagy a Volkswagené, miközben például a Volkswagen az eladások alapján az egyik legnagyobb, a Vinfast pedig eddig nem sok mindent tett le az asztalra, létezése eddigi 6 évében veszteségesen működött, és még csak most pörgeti fel az értékesítését.

Egyből nagyra nőtt

A Vinfast egy speciális tőzsdei társaságon, egy SPAC-en, a Black Spade Acquisition-ön keresztül ment tőzsdére, vagyis kvázi egy üres, már tőzsdén lévő cégbe költözött be. A cég árfolyama legutóbb 10,45 dolláron állt, a SPAC-deal után 22 dolláron nyitott, onnan viszont 37 dollárig ugrott, amivel a vállalat piaci értéke 85 milliárd dollárra emelkedett, ezzel pedig az egyik legnagyobb piaci értékű autógyártó lett, nagyobb, mint a Mercedes, a Volkswagen vagy a BMW.

A Vinfast részvényeinek 99 százalékát továbbra is a leggazdagabb vietnámi ember, Pham Nhat Vuong birtokolja, és mivel a közkézhányad az új tőzsdei cégben rendkívül alacsony, vélhetően nem nehéz alaposan megmozgatni az árfolyamot (piaczárás után 15 százalékot esett az árfolyam), eközben a tőzsdei forgalom is relatíve alacsony, tegnap csak közel 190 millió dollár volt, szóval érdemes arra felkészülnie a befektetőknek, hogy nagy kilengéseket produkálhat a következő napokban is a részvényárfolyam.

Láttunk már ilyet

Nem ritka, hogy elektromosautó gyártók üres tőzsdei cégeken keresztül mennének tőzsdére, az elmúlt években több ilyet is láttunk, eddig mindnek az lett a vége, hogy a kvázi mesterségesen felpumpált árfolyamok nagyot zuhantak a tőzsdére lépés után.