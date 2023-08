Itt egy magyar részvény, ami még az S&P 500-at is veri

Kevés szó esik egy magyar papírról, mely egyedülálló módon az elmúlt 10 évben stabilan veri még az amerikai részvénypiac teljesítményét is. És még mielőtt a forint leértékelődésének egyik következményeként gondolnánk erre a teljesítményre, kihangsúlyozzuk, mindezt dollárban mérve teszi meg. Ez a részvény nem más, mint az Állami Nyomda.

A magyar részvénypiac talán legstabilabb cégéről érdemtelenül kevés szó esik a sajtóban, pedig a menedzsment és a részvény osztalékokkal korrigált teljesítménye is megsüvegelendő. Az Állami Nyomda az elmúlt 10 évben átlagosan 20 százalék feletti hozammal ajándékozta meg a befektetőit, a teljes időhorizontra vetített teljesítménye pedig meghaladja az 520 százalékot. Összehasonlításképp, ezen az időtávon az S&P 500 index forintban átlagosan 17,7, az OTP 14,6, míg a BUX index 11,6 százalékot hozott a befektetők konyhájára.

Az Állami Nyomda sokaknak onnan lehet ismerős, hogy például a magyar útleveleket vagy személyi igazolványokat ő állítja elő a kormányhivatalok megbízásából. A cég profilja azonban nem merül ki ennyiben. Kevesen gondolnák, de a cég jelen van a legtöbb EU-s országban, sőt már több mint 10 afrikai országban is, versenyképessége pedig egyre csak javult az évek folyamán. A kivételes technológiai tudással és fejlett K+F központtal rendelkező Állami Nyomda egyre több piacra tud betörni. Ráadásul, míg korábban főképp csak európai cégekkel közösen konzorciumban tudott érvényesülni, ma már egyedül is képes nagyobb volumenű projektek teljesítésére. Jó példa erre a tavaly bejelentett, 10 évre szóló szerződés Angolával, ahol egy 130 millió euró keretösszegű üzlet köttetett az útlevélrendszer kiépítésére.

Különösen az idei év első felében látott fellendülés ihlette meg sorainkat. Az első fél évben a cégnek ugyanis több profitot sikerült termelnie, mint a koronavírust megelőző években egy teljes év alatt. Bár ezt a szintet már 2022 első felében is sikerült hoznia, a tavalyival ellentétben a trend most teljesen máshogy alakulhat az év második felében. Az exportarány soha nem látott méretűre duzzadt, és a korábbi 40 százalék körüli arányról 50 százalék felett is alakulhat 2023-ban. Az angolai projekt beindulása jó értelemben rárúgja az ajtót a befektetőkre, a projektből származó extra nettó profitot pedig a szokásoknak megfelelően 100 százalékban kifizethetik.

Intézményi ajánlásunk hosszú idő óta vétel a papírra, 1 éves célárunk pedig 2450 forint részvényenként az idei év után fizetendő konzervatív 189 forintos osztalékvárakozásunk nélkül. Azért mondjuk ezt, mert az első 6 hónap teljesítményét látva az osztalék akár 200 forint felett is alakulhat. Ezzel régiós viszonylatban is szinte egyedülálló módon 12 százalék feletti osztalékhozammal kalkulálhatnának a befektetők, ami ma már minden lejáraton jócskán meghaladja az egy éven túli magyar állampapírok hozamait.

A jövőt illetően limitált kockázatokat látunk. Az alapanyagárak már inkább csökkenő pályára álltak a korábbi bődületes emelkedést követően, miközben az inflációt hatékonyan áthárította a vállalat a szerződésekben. 2024 ráadásul választási év lesz itthon, amely mindig megnyomja picit felfelé az eredményeket. Emiatt az idei profit a következő évben is tartható marad, így a 200 forint feletti osztalék nem csak jövőre, de azt követően is kifizetésre kerülhet majd.

