Csilingel a kassza az OpenAI-nál, egyre többet keresnek a ChatGPT-n

A Microsoft. által támogatott startup havi 80 millió dolláros bevételre tesz szert - értesült a bloomberg egy bennfentestől.

Az OpenAI sajtóhírek szerint a GPT-4 és a ChatGPT fejlesztésére 2022-ben mintegy 540 millió dollárt költött. A CahtGPT tavaly novemberi bemutatkozása óta az OpenAI startupoktól kezdve a nagyvállalatokig számos céggel dolgozott együtt, hogy a technológiát beépítsék üzleti tevékenységükbe és termékeikbe.

Ebben a hónapban elindították a ChatGPT vállalati verzióját, ám az új termék árazását nem fogják nyilvánosan bejelenteni, ez ugyanis "minden vállalat felhasználási terveitől és méretétől függ".

A San Franciscó-i székhelyű startup már korábban is tett lépéseket a ChatGPT monetizálása felé, például prémium előfizetési lehetőséget vezettek be, és fizetős hozzáférést kínálnak a vállalatoknak az alkalmazásprogramozási interfészhez, amellyel a fejlesztők más alkalmazásokhoz is hozzáadhatják a chatbotot.

Címlapkép forrása: Shutterstock