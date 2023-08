Emelkedő bevétel és csökkenő profit a BIF-nél

Emelkedtek a bevételek, az adózott eredmény viszont jelentősen visszaesett a BIF-nél az első féléves számok alapján. Utóbbi elsősorban annak volt betudható, hogy a bázisidőszakban az egyéb működési bevételek jelentős ingatlanfelértékelési eredményhatást mutattak, illetve egy egyszeri tétel is alaposan megtolta a számokat, amelyekhez képest idén jóval kisebb bevételt ért el a cég ezen a soron.

Emelkedő bevételek

Az értékesítés nettó árbevétele 18,4 százalékkal 4,06 milliárd forintra emelkedett az idei első félévben. Az árbevétel durván 80 százalékát adó bérbeadási- és üzemeltetési díjbevételek 30 százalékkal nőtt az első félévben a bázishoz képest, amely főképpen a bérleti szerződésekben rögzített bérleti- és üzemeltetési díj emelések (indexálások) érvényesítésének, illetve a Major Udvar Irodaház használatbavételének volt köszönhető. Parkolási díjbevételek eközben 26,1 százalékkal 383,9 millió forintra nőttek.

A közvetített szolgáltatásokból származó bevételek ezzel szemben 32,1 százalékkal 382,3 millió forintra csökkentek. A közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek alacsonyabb szintje a bérlemények kialakításával, átalakításával kapcsolatos bevételek csökkenése miatt következett be, miközben az ilyen jellegű bevételek még mindig a bevételcsoport közel egyharmadát teszik ki.

Az ingatlan/telekértékesítésből a BIF Csoportnál a tárgyidőszakban nem képződött bevétel, bár a társaságnál két telekingatlanra is adásvételi szerződés került aláírásra tulajdonjog-fenntartással 2021. negyedik negyedévében, de mivel a teljes vételár megfizetéséhez kötött tulajdonjog-fenntartások megszűnése az egyik ingatlan esetében 2022. negyedik negyedévére, a másik ingatlan esetében pedig 2024. első félévére esik, így a bevételek 2022. év második félévében illetve 2024. év első félévében realizálódnak.

Az egyéb működési bevételek 2023 első félévében 159 millió forintot tettek ki a bázisidőszaki 1,23 milliárd forinthoz képest.

A tárgyidőszaki bevételek között a legjelentősebb tétel egy 140 millió forint összegű kötbér volt, de késedelmi kamatból, kártérítésből is származott a cégnek bevétele. Ezen túl itt került elszámolásra 7,4 millió forint ingatlanfelértékelési eredmény is, amely az újonnan vásárolt kisebb értékű ingatlanokhoz köthető. A bázisidőszakban elért kiemelkedő bevételben az ingatlanfelértékelési eredményhatáson túl (540 millió forint) jelentős egyedi tételként szerepelt egy egyszeri, 550 millió forintos kártalanítás is (a Harsánylejtő Projekt területén), illetve visszaírásra került egy 121 millió forint összegű, 2021 végén megképzett értékvesztés is.

A költségek közül az egyéb működési ráfordításokat érdemes kiemelni, hiszen ezek 127 százalékkal 539,4 millió forintra nőttek, mivel a Valós értékelés soron megjelenő, az IAS40 standard alapján elszámolt valós értékelés eredményt csökkentő hatása jóval meghaladja a bázisidőszakban elszámolt értéket (a tárgyidőszakban elszámolt negatív valós értékelési hatás annak a következménye, hogy az egyes befektetési célú ingatlanok esetében megvalósult és elszámolt tárgyidőszaki beruházások értéke még nem jelent meg az adott ingatlanok 2023. június 30-i piaci értékében), továbbá az ingatlanfejlesztéseknek köszönhetően az építményadók értéke is növekedett. Térítés nélküli közmű átadás viszont nem történt a tárgyidőszakban, továbbá az egyéb ráfordítások soron megjelenő, fizetett támogatások, kártérítések és kötbérek értéke is csökkent.

Csökkenő profit

A fentiek eredményeként a tárgyidőszaki működési eredmény 3 milliárd forintról 2,3 milliárd forintra mérséklődött, míg a befektetési célú ingatlanok valós értékelésének hatásával korrigált konszolidált működési eredmény a bázisidőszaki 2,5 milliárd forintról 2,7 milliárd forintra emelkedett 2023 első félévében.

Ugyan a pénzügyi bevételek a szabad pénzeszközök hatékony menedzselésének köszönhetően 122 százalékkal 620 millió forintra nőttek, de ez nem tudta ellensúlyozni a működési eredmény visszaesését. Az adózott eredmény így 3,1 milliárd forintról 15,5 százalékkal 2,6 milliárd forintra csökkent, míg az egy részvényre jutó eredmény 12,3 forintról 10,4 forintra esett vissza.

Nőtt az adósságállomány

A társaság nettó adósságállománya (a pénzügyi kötelezettségek pénzeszközökkel csökkentett értéke) mintegy 20,3 milliárd forintra nőtt az első félév végére a 2022. év végi 13,4 milliárd forinthoz képest. A hitelállomány tárgyidőszaki ütemezett törlesztések miatti kismértékű csökkenése mellett a pénzeszközök jelentős csökkenése a BIF Tower Irodaház fejlesztésének befejezése mellett elsősorban a 2022. üzleti év után kifizetett osztaléknak volt köszönhető.

Kilátások

A 2023 második félévében a társaság az alábbi területekre fókuszál:

A 2020. év elején sikeres akvizíció eredményeként megvásárolt Major Park (Városmajor u. 35.) „A” kategóriájú irodaházzá történő átépítésének és a kapcsolódó parkolóház, valamint kereskedelmi funkció fejlesztési terveinek elkészítése (a teljes fejlesztési terület mintegy 26 ezer m2 -t tesz ki).

A Flórián Udvar Irodaház kihasználtsági mutatójának további növelése.

Az Attila99Loft esetében az épület bérbeadására irányuló értékesítési tevékenység folytatása.

Harsánylejtő Projekt A Harsánylejtő Projektben található azon telekingatlanok esetében, ahol még nem született eddig döntés a fejlesztés megindításáról, az aktuális piaci trendek alapján a lehetőségek vizsgálata az egyes fejlesztések elindításáról és/vagy telekingatlanként/projektként történő értékesítéséről.

A Bajcsy-Zsilinszky úti Irodaház (Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 57. szám alatti ingatlan) fejlesztési koncepciójának kidolgozása, az átmeneti időszakban az ingatlan jelenlegi állapotában történő kihasználtságának maximalizálása (az Irodaház jelenlegi, fejlesztés előtti állapotában a bérbeadási tevékenység folytatása, a kihasználtsági mutatók növelése).

Az Andrássy úti ingatlan esetében a piaci körülmények változásának függvényében a tervezett lakóingatlan koncepció hatósági engedélyeztetése.

Az Aranykéz Parkolóház esetében a kihasználtság maximalizálása, új szolgáltatások bevezetésének vizsgálata.

A BIF Tower teljeskörű felújításának a befejezését követően a bérbeadási és marketing tevékenység folytatása és bérleti szerződések megkötése.

Az Üllői úti Oktatási Központ hasznosítási lehetőségeinek a vizsgálata.

A meglévő ingatlanokban rejlő fejlesztési és hatékonyságjavítási lehetőségek kiaknázása (portfólió „review”).

A társaság stratégiájába illeszkedő akvizíciós lehetőségek felkutatása, az akvizíciók lebonyolítása és az adott ingatlan beillesztése a jövedelemtermelő portfólióba.

Egyre feljebb az árfolyam

A BIF papírjai idén kifejezetten jól teljesítettek, év elejéhez képest az árfolyam 76,5 százalékkal került feljebb.

