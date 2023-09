A Vodafone repíti a 4iG számait

Mind a bevételek, mind az EBITDA szintjén jelentős növekedésről számolt be a 4iG második negyedéves gyorsjelentésében, köszönhetően a közelmúltbeli akvizícióknak, leginkább a Vodafone első negyedévben lezárult felvásárlásának. A 4iG csoport átalakulása közepette változás jön a vezetőségben és a társaság azt is bejelentette, hogy a korábbi pletykáknak megfelelően bevezeti a One márkát Magyarországon.