Elégedett a 4iG a Vodafone-akvizícióval, ugrik az árfolyam a jelentés után

Komoly növekedést ért el a 4iG az első félévben, ami nagyrészt a távközlési expanziónak köszönhető az akvizíciókon keresztül, de az áremelések és a nyugat-balkáni leányvállalatok is segítettek organikusan – mondta el Fekete Péter, a vállalat vezérigazgatója a féléves eredményeket bemutató konferenciahíváson. A Vodafone akvizíciójával elégedett a 4iG, és a cégvezető azt is elmondta, hogy mennyivel járult hozzá a csoport eredményeihez a januárban felvásárolt mobilcég.

Fekete Péter ezúttal is elmondta a prezentáció elején, hogy az egy évvel ezelőtti helyzethez képest nehéz az összehasonlítás a távközlési akvizíciók miatt.

2023 első félévében 119 százalékkal növekedett a 4iG Csoport bevétele, ami elsősorban az akvizíciós terjeszkedésnek volt köszönhető, de az organikus növekedés is hozzájárult a Magyarországon bevezetett áremeléseknek és a nyugat-balkáni leányvállalatok B2C mobil üzletága teljesítményének köszönhetően – mondta el Fekete Péter vezérigazgató.

A féléves EBITDA 95,3 milliárd forintra rúgott, a profitabilitás és a működési hatékonyság javulását mutatja, hogy az EBITDA-marzs 35,8 százalékra emelkedett.

A társaság 7,8 milliárd forintos féléves adózás utáni eredményét nagyban segítette az egyéb működési bevételek között elszámolt 15,1 milliárd forintos pozitív eredmény, ami tárgyi eszközök, immateriális javak, használati jogok értékesítéséből származik.

A devizaárfolyam-változások kedveztek a 4iG-nak a félévben, 9,3 milliárd forintnyi nem realizált nyereséget könyvelt el az időszakban a vállalat a Vodafone Hungary akvizíciójához kapcsolódó hiteleken.

Az első féléves EBITDA 95,267 milliárd forint volt, a pro forma EBITDA 93, 269 milliárd forint, a kettő közötti különbség az akvizíciókhoz és a távközlési különadóhoz kapcsolódik. Az időszakban 5,128 milliárd forintot könyvelt el távközlési különadóra a vállalat, ami nem része a szokásos tevékenységnek és a következő években kivezetésre kerülhet.

2023 második negyedévében a bevételek 87 százalékát és az EBITDA 98 százalékát adta a távközlés, ha a pro forma adatokat nézzük, az első félévben 89 százalék és 97 százalék volt az arány.

A magyarországi tevékenységgel kapcsolatban Fekete Péter elmondta, hogy a távközlési különadó, az emelkedő energiaköltségek, az infláció és a béremelések miatt növekvő költségek kedvezőtlenül hatottak a második negyedévben. A Vodafone robosztus bevételnövekedést ért el a második negyedévben, ami az infláció miatt bevezetett áremeléseknek köszönhető mind a mobil, mind a vezetékes üzletágban. A DIGI mobil infrastruktúrájának értékesítése sikeresen lezárult, ami szignifikáns javulást hozott a befektetésarányos megtérülés tekintetében és erősíti a DIGI EBITDA-termelő képességét is a jövőbe tekintve. A DIGI bevételnövekedését elsősorban a B2C vezetékes üzletág biztosította az áremeléseknek köszönhetően. Az Invitechnél a cloud és az IT biztonság szegmensek támogatták a növekedést, míg az IT üzletág második negyedéves bevételeit a kedvezőtlenre forduló makrogazdasági környezet és a közbeszerzések visszaesése érintette negatívan.

Albániában a One Albánia eredményeit a mobil szolgáltatások bevételnövekedése és a javuló működési hatékonyság segítette, míg Montenegróban a ONE Crna Gora-nál a B2C post-paid szegmens növekedett nagyot, amelynek fő katalizátora a forgalomból, az előfizetésekből és az eladott készülékekből származó bevételnövekedés volt.

Az eladósodottsággal kapcsolatban Fekete Péter elmondta, hogy hitelek nagy részét az NKP-kötvények tették ki és a Vodafone-felvásárláshoz kapcsolódó hitel. A vállalatérték (EV) 1099 milliárd forint, amivel az egyik legnagyobb vállalattá vált a 4iG a magyar tőzsdén – tette hozzá.

A Vodafone eredményeivel kapcsolatban Fekete Péter kiemelte, hogy a távközlési különadó 10,3 milliárd forintot tett ki, a megemelkedett energiaárak és az egyszeri tételek pedig 3,8 milliárd forintot. Ezen kívül a Vodafone Group felé fennálló adósság is rontotta az eredményeket. A március végén zárult pénzügyi évben 51 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a Vodafone, de az egyszeri tételektől tisztított, normalizált adózás előtti eredmény 1,7 milliárd forintot tett ki.

Az első félévben a Vodafone 5 hónapnyi eredménnyel szerepelt a 4iG számaiban, 42,5 milliárd forinttal járult hozzá a Vodafone Hungary a 4iG EBITDA-jához, így boldog az akvizícióval a vállalat – közölte Fekete Péter.

Az éjjel publikált gyorsjelentést pozitívan fogadták a befektetők, a 4iG részvényeinek árfolyama 3 százalékos pluszban áll a ma délelőtti kereskedésben, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László