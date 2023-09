A Volkswagen is rákapcsol az elektromos autók gyártására, pedig eddig nem voltak túl sikeresek

A német Volkswagen autógyártó a vállalat márkaigazgatója, Thomas Schäfer az elektromos járművek (EV-k) iránti kereslet újbóli fellendülésére számít a közelmúltbeli visszaesés után. Schäfer elárulta, hogy 2027-ig 11 új elektromos modell bevezetését tervezi, eggyel többet, mint amennyit korábban bejelentettek.

A Volkswagen, a német autóipari óriás, a közelmúltbeli visszaesést követően az elektromos járművek (EV-k) iránti kereslet újbóli fellendülésére számít. A vállalat márkaigazgatója, Thomas Schäfer az IAA Mobility szakkiállítás előtt adott hangot ennek az optimizmusnak. A Volkswagen az EV portfóliójának bővítésére összpontosítja erőfeszítéseit.

Schäfer elárulta, hogy a Volkswagen 2027-ig 11 új elektromos modellt tervez piacra dobni. Ez a korábban bejelentett, 2026-ig tervezett tíz modellhez képest növekedést jelent. Jelezte továbbá, hogy a szeptember 4. és 10. között Münchenben megrendezésre kerülő autószalonon lesz majd a modellek első bemutatója.

Az elektromos autók iránti kereslet közelmúltbeli visszaesése ellenére a Volkswagen továbbra is elkötelezett az elektromos autókra való összpontosítás mellett. Schäfer az elkövetkező években az EV-k arányának jelentős növekedésére számít Európában, és a jelenlegi visszaesést átmeneti mélypontnak nevezi.

Az év elején Németországban lassult az EV-k iránti kereslet, ami olyan tényezőknek tudható be, mint a csökkentett vásárlási prémiumok, az infláció és a meghosszabbodott szállítási határidők. Ez arra késztette a Volkswagent, hogy átmenetileg csökkentse a gyártást az emdeni üzemében. Schäfer azonban megjegyzi, hogy május óta fellendült a beérkező megrendelések száma.

A Tesla árcsökkentési stratégiájával ellentétben Schäfer kizárta az árcsökkentést, és elutasította, hogy az árháborúban való részvétel fenntarthatatlan lenne. Cáfolta egyes kereskedők azon állításait is, miszerint a Volkswagen szeptember 1-jén megemelte egyes modellek árait, miközben a Tesla csökkentette a sajátjait.

Amióta 2022 júliusában átvette a vállalat vezetését, Schäfer hangoztatta, hogy a Volkswagen 2033-ra tisztán elektromos márkává kíván válni Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra 80%-ra növelje az elektromos járművek arányát, három évvel később pedig elérje a teljes villamosítást.

Noha az EV-eladások a Volkswagen teljes globális értékesítésének mindössze 7,4%-át teszik ki 2023 első félévében, Schäfer ezt elsősorban az olyan piacoknak tulajdonítja, mint Brazília, ahol az EV-üzlet még csak most indul. Európában azonban az EV-k már most is jóval nagyobb arányt képviselnek az eladásokból: az adatok összességében 15,1%-ot tesznek ki, és csak Németországban még magasabb, 15,4%-ot.

Míg az idei IAA kiállításon elsősorban a belső égésű motorral hajtott járművekkel kapcsolatos jelentős újdonságok voltak, mint például az új VW Passat és Tiguan modellek, Schäfer hangsúlyozza, hogy ez nem mond ellent a villamosítás irányába tett erőfeszítéseiknek. Fenntartja, hogy a hatékony belső égésű motorok továbbra is döntő szerepet fognak játszani ebben az átmeneti időszakban.

(Reuters)