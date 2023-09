Megszületett az új magyar nemzeti bajnok?

Mi az a blue chip?

Blue chipnek a nagy piaci értékű és magas tőzsdei forgalmú részvényeket nevezzük, a kifejezés a póker legértékesebb, kék színű zsetonjával van kapcsolatban, mint ott a legértékesebb zseton, a tőzsdén a legértékesebb vállalat részvénye érdemli ki a legjobb minősítést.

A magyar tőzsdén hagyományosan az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom részvényeit nevezzük blue chipnek.

Ha a piaci kapitalizációkat és a tőzsdei forgalmakat alaposabban megnézzük, akkor lehet létjogosultsága annak, hogy a négy közül sok szempontból lemaradó Magyar Telekomot sokan már nem is tartják blue chipnek, sőt, sokan csak az OTP-t tartják igazi nagy papírnak, mert abban van akkora forgalom, hogy akár egy nagyobb, külföldi befektető is kényelmesen tudjon pozíciót felvenni, vagy pozíciót zárni, anélkül, hogy túlságosan megmozgatná az árfolyamot.

Mi egyelőre maradunk a klasszikus, négypapíros változatnál, megnéztük, hogy a 4iG hol helyezhető el a nagyokhoz képest.

Egyre nagyobbra nő a 4iG, de elég nagy már?

A negyedéves bevétel tipikusan egy olyan kategória, ami nehezen összehasonlítható a hazai blue chipeknél, mert a bevételek alakulásának van szezonalitása, ami cégenként eltérő, ráadásul például a Molnál ezt az eredménykategóriát nem is figyelik a piaci szereplők, az OTP összes bevétele pedig nem is egészen árbevétel kategória, de azért a nagyságrendek érzékeltetésére jó az összevetés. Itt egyértelműen a legnagyobb a Mol, ami felfelé lóg ki a sorból, viszont az is látszik, hogy a 4iG bevételekben már felnőtt két másik blue chiphez, a Telekomhoz és a Richterhez képest már csak 17-18 százalékkal maradt el a bevétele a második negyedévben.

A profit is nehezen összevethető, mert rengeteg egyszeri vagy extra tétel torzítja a vállalatok adózott eredményét. Az OTP például bődületes új rekordprofitot ért el a negyedévben, részben 98 milliárd forintnyi extra tétel miatt, amik például akvizíciós badwill hatáshoz kapcsolódtak, a Molnál az adózott eredmény egy viszonylag kevésbé figyelt eredménysor, ráadásul negyedévről negyedévre rendkívül hektikusan alakul, a 4iG-nál pedig a korábbi felvásárlásokhoz kapcsolódóan elszámolt értékcsökkenési leírási- és kamatráfordítások, és 5,1 milliárd forint összegű, telekommunikációs szektort érintő extraprofit adó is nyomás alatt tartotta a profitot. Mindenesetre ebben az eredménykategóriában a második negyedévben a 4iG messze lemaradt a többiek mögött.

Az alkalmazotti létszám egy olyan kategória, amit objektíven össze lehet vetni, ráadásul itt a 4iG már meg is előzi az egyik blue chipet. Miközben két éve még kevesebb, mint ezren dolgoztak a 4iG-nél, nagyrészt az akvizíciók miatt mostanra 7850 főre nőtt a dolgozói létszám, ezzel pedig már megelőzi a 4iG a Magyar Telekomot.

A vállalati számok után jöjjön néhány olyan kategória, ami alapján klasszikus értelemben megmondható, hogy tőzsdei blue chipről beszélünk-e. A piaci érték az egyik olyan kategória, ami alapján a blue chipek közé sorolhatjuk az egyes részvényeket, és ez alapján a 4iG még nem érkezett meg az elit klubba, a piaci kapitalizációja több mint 40 százalékkal alacsonyabb, mint a legkisebb Magyar Telekomé.

Ha az idei tőzsdei forgalmat nézzük, akkor a 4iG lemaradása még nagy, igaz, az év nagy részében szinte tetszhalott állapotban volt a 4iG részvénye.

Nagyot változik viszont az összkép, ha az elmúlt egy hónapot vizsgáljuk, az árfolyam ralizott, és a forgalom is felpörgött, több, többszázmillió forintos forgalmú nap is volt, és a szerdai nagy kötés is felfelé húzza az átlagot, amivel a 4iG már alaposan megelőzi a Telekomot.

Érdekes aspektus az is, hogy mennyi részvény áll a kisbefektetők rendelkezésére. Ebben a 4iG a nagyok mögött jár, miközben az OTP papírjainak 86 százaléka 5 százaléknál kisebb tulajdonosok kezében van, ez az arány a 4iG-nél csak közel 18 százalék, a részvények 52 százaléka Jászai Gellért cégeinél van, 25 százalék a Rheinmetallnál, 6,4 százalék pedig a Bartolomeunál.

A 4iG súlya a BUX indexben csupán 1,1 százalék, a sorban a 4 blue chip után az Opus (1,38%) is megelőzi.

Akkor blue chip a 4iG?

Nincs egzakt szabály arra, hogy mit nevezünk blue chipnek, főleg a magyar tőzsdén, de az látszik, hogy a 4iG nem csak bevételekben vagy alkalmazotti létszámban, de a tőzsdén is egyre nagyobbra nő.

Bár a piaci kapitalizációja alapján még a negyedik, Magyar Telekomtól is jóval elmarad (bár a vállalatértékben a hatalmas adósságállománya miatt már megelőzte a 4iG a Telekomot), az elmúlt hetekben a tőzsdei forgalom alapján már veri a Telekomot.

Ezek alapján egyre közelebb van ahhoz, hogy blue chipnek nevezzük.

Címlapkép forrása: baona via Getty Images