Rekordbevétel az AKKO Investnél

Az AKKO Invest – elsősorban a NEO Property Services Zrt-be történt befektetésnek köszönhetően – 2023 első félévében 38 százalékkal 15,6 milliárd forintra növelte árbevételét, míg EBITDA-ja 32 százalékkal 1,4 milliárd forintra ugrott a tavalyi év azonos időszakához képest.

A cég legnagyobb leányvállalata, a magyar ingatlanszolgáltatói piac szempontjából meghatározó NEO tovább növelte árbevételét és nyereségét. A cég a koronavírus, majd az orosz-ukrán háború negatív hatásai és a magas infláció ellenére folyamatosan növekszik: a vállalat az elmúlt félévben 280 fölé növelte ügyfelei számát az ingatlanszolgáltatói piacon. A NEO az ingatlanüzemeltetés mellett tovább erősítette pozícióját a társasházkezelési és generálkivitelezési piacon is. Utóbbi területen jelenleg is a legnagyobb növekedési potenciált látja: a kivitelezési munkák terén a vállalat zöld mezős beruházásokat, bérlemény-kialakításokat, ingatlanbővítéseket és egyéb kivitelezési munkákat végez.

Azonban az árbevétel növekedésével párhuzamosan a költségek is emelkedtek. Az adminisztratív ráfordításokon belül főleg a személyi jellegű ráfordítások növekedtek jelentősen (+36,6%), 96 millió forinttal. Emellett az egyéb tevékenységből és pénzügyi tevékenységből származó eredmény alakulása is negatívan hatott az alsóbb sorokra. Az egyéb tevékenységek nettó értéke -174 millió forint lett a tavalyi 53 millióhoz képest, amely legnagyobb részben az évközi céltartalék felhasználásából, valamint képzéséből adódik. Év közben 14 millió forint céltartalék került feloldásra, 170 millió forint pedig megképzésre. Ezeken felül a pénzügyi ráfordítások összege is közel duplájára, vagyis 335 forintra nőtt, így a pénzügyi tevékenység nettó egyenlege -275 millió forint lett, szemben a tavalyi -94 millió forinttal. Továbbá a félévben a Deniro Zrt. felvásárlásához köthetően 87 millió forint negatív goodwill is elszámolásra került.

A fentiek eredményeként a cég adózás előtti eredménye az árbevétel növekedési üteméhez képest valamelyest elmaradva, 19,3 százalékkal 574 millió forintra nőtt. Azonban a jövedelemadó ráfordítás több mint duplájára, 254 millió forintra emelkedett, ami azt eredményezte, hogy a vállalat nettó eredménye a tavalyi első féléves 364 millió forintról 12,1 százalékkal 320 millió forintra esett.

A kilátások viszont pozitívak, a NEO Property Services az év második felében kiemelkedően sok eseti megrendeléssel számol, amely várhatóan tovább javítja az első félévben elért teljesítményt, így a 2023-as üzleti év egészében is erős eredmény várható.

Az AKKO Invest árfolyama ma 0,4 százalékkal került feljebb, míg idén 10,5 százalékos mínuszban van a jegyzés.

