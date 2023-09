Megújul a Yettel otthoni netszolgáltatása: akár a nyaralóba is magunkkal vihetjük

Majdnem megkétszereződött egy év alatt az otthoni internetes ügyfelek átlagos adathasználata a Yettelnél. A távközlési szolgáltató most megújítja OtthonNet szolgáltatását, amivel egyszerűbben és gyorsabban beüzemelhetővé, valamint rugalmasabban használhatóvá válik a szolgáltatás, amely jelenleg országszerte 2,5 millió címen érhető el.

A Yettel két éve indította el mobilhálózatra épülő otthoni szolgáltatását. Elsőként a gyors 4G-s, később a még nagyobb sebességű 5G-technológiát kihasználó tarifacsomag jelent meg, amelyek műszaki alapjait a szolgáltató átfogó hálózatmodernizációs projektje teremtette meg. Egyre több ügyfél számára elérhetővé vált az 5G-technológia, és a 4G-technológia kapacitása is a 2-3-szorosára nőtt a szolgáltató hálózatán – közölte mai sajtótájékoztatóján a Yettel, hozzátéve, hogy

a hálózatmodernizációs program mintegy 75 százalékos készültségnél jár és jövőre befejeződik, függetlenül a gazdasági környezettől.

A Yettel adatai szerint az OtthonNet-felhasználók átlagos adathasználata egy év alatt 82%-kal nőtt, ami jelentősen meghaladja a Yettel teljes mobilhálózatán az elmúlt években átlagosan tapasztalt 18-35% közötti növekedést. Az egy előfizetőre eső legtöbb adatot az 5G-hálózaton otthoni internetező ügyfelek használták.

A Yettel otthoni internetes kínálatának újabb lépéseként szeptember 12-től megújítja OtthonNet csomagjait. Az új OtthonNet Basic és OtthonNet tarifák egyaránt korlátlan belföldi adatforgalmat tartalmaznak, és míg az előbbihez 4G-képes routert, addig az új OtthonNet tarifához a szolgáltató automatikusan 5G-képes routert kínál minden új előfizetőnek. Gyorsabbá válik a szolgáltatás beüzemelésének folyamata: az ügyfelek a vásárlás után azonnal megkapják és beüzemelhetik eszközüket, nem kell további időpontot egyeztetniük és technikusra várniuk, valamint fúrásra, kábelezésre sincs szükség a lakásban. A routert csak áramforráshoz kell csatlakoztatni, megtalálni a megfelelő helyet a lakásban, és a szolgáltatás innentől elérhetővé válik.

A mobiltechnológiának köszönhetően az – irányítószámhoz kötött – OtthonNet tarifa rugalmasabbá is vált: az otthoni használat mellett lehetőség van rá, hogy az ügyfelek azt 10 napos időszakokra belföldön bárhol máshol is használhassák, tehát nyaralóba, üdülésre is magukkal vihessék. Ezt 30 napon belül egy alkalommal külön költség nélkül rendelhetik meg, valamint további két alkalommal alkalmanként 2000 forintos.

Az OtthonNet tarifa most 3 hónapig 0 forintos havidíjért vásárolható meg, akár Yettel TV-vel együtt is, így a Yettel teljes otthoni szolgáltatáscsomagja kipróbálható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mónus Márton