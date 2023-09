"Ha valakinek a saját háza táján nincsenek rendben a fenntarthatósági ügyek, jobb, ha csendben marad"

Hogyan kommunikáljunk a cégünk eredményéről anélkül, hogy greenwashing legyen belőle? Érdemes-e egyáltalán kommunikálni a fenntarthatóságról, akkor, ha még csak nagyon kezdetleges megoldásokat használ a vállalat? Miért fontos, hogy a vállalati értékeket a munkavállalók megismerjék? Más céges programokon keresztül lehet elérni a fiatalabbakat, mint az idősebbeket? - ezekről a kérdésekről beszélgettek nyíltan a Sustainable World konferencia "Vállalati- & Márkakommunikáció Stage-en" a meghívott kommunikációs és fenntarthatósági szakértőink. Többek között elhangzott az is, hogy ha valaki nem foglalkozik a fenntarthatósági programokkal a vállalatán belül, akkor jobban teszi, ha inkább nem is kommunikál arról.

Fenntartható projektek kommunikációja: egy-egy példa, egy-egy gondolat

A világból több olyan videós esettanulmányt is bemutatott Gulyás János, (vezérigazgató, Wavemaker Hungary) amely jó példa arra, hogy miként érdemes a fenntarthatóságról kommunikálni. Mik voltak a legfontosabb tulajdonságai ezeknek a vállalati programokról, termékekről szóló kisfilmeknek?

Egyrészt, hogy a kommunikáció, a marketing egy szolgáltatás is tud lenni önmagában. Érdemes a hosszú távú elköteleződést hangsúlyozni és ezt láthatóvá is tenni.

Másrészt, a valóságról szóltak, nem arról, hogy mit kellene csinálnunk, hanem a már bekövetkezett változásokra reagáltak, a változásokra készítenek fel. Az üzleti célokat összehozzák az ügyfél igényeivel, illetve a fenntarthatósággal.

Jó gondolat az is, ha nemcsak a környezeti területekre fókuszálunk, hanem a társadalmat érintő komoly kérdésekre, hiszen ez is része a fenntarthatóságnak.

Van értelme a fenntarthatóságról kommunikálni, ha még nincs minden rendben egy vállalat háza táján?

Egyed Gábor, (Senior PR tanácsadó, Yettel Hungary) elmondta, hogy a fenntarthatósági törekvések akkor fognak igazán működni, ha ezek gazdasági érdekekhez is kötődnek, vagyis ha olyan a szabályozói, a piaci környezet, hogy tanúsítványokat vár el a hitelezéshez, a tenderekhez. A fogyasztókat nem ilyen mélységben kell megszólítani. "A készülék-visszaváltási programunk egyszerű üzeneteket tartalmazott, de ennek az eredményeit a működésünkbe be tudtuk építeni." - tette hozzá Egyed Gábor.

Ha valakinek a saját háza táján nincsenek rendben a fenntarthatósági ügyek, nem csinál erős programokat, akkor maradjon csendben.

- reagált a kérdésre egyértelműen Horváth Magyary Voljč Nóra, (kommunikációs ügyvezető igazgató, K&H Csoport) majd hozzátette, hogy 2021 óta karbonsemleges a K&H saját működése, noha ez a kibocsátás csupán egy ezrelékét teszi ki a teljes karbonlábnyomnak, hiszen a kihelyezett hitelek, befektetéseken keresztül a közvetett kibocsátással is számolni kell.

Szalóky Tóth Judit, (vállalati kapcsolatok, fenntarthatósági és kommunikációs vezető, The Coca-Cola Company) szerint a belátható jövőt képviselő célok kitűzéséről, amelyek objektív, mérhető, és riportálható célok, azokról igenis érdemes kommunikálni. A szakértő elmondta azt is, hogy:

Ahhoz, hogy újrahasznosított anyagot tudjunk felhasználni, alapanyagra van szükségünk, vagyis a visszagyűjtés elengedhetetlen. Itt jön be a gazdasági, szabályozói faktor. Szerencsére 2024-től már kötelező visszaváltási díj lesz a PET-palackos termékeken. A kötelező visszaváltási rendszer nálunk az eredményezi, hogy lesz alapanyagunk. A gyártók így nem csak újrahasznosítható anyagokról tudnak beszélni, hanem újrahasznosított arányszámról.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Várni kell a szabályozóra?

A szabályozás és vállalaton belüli munkavállalók a hajtómotorjai a fenntarthatósági kérdéseknek, mind a kettő kell hozzá

- emelte ki Egyed Gábor.

A működés alapfeltétele, és nem egy választható opció, hogy fenntartható legyen egy vállalat. A rögzített kupakot például a Coca-Cola vezette be elsőként, hideget-meleget kaptunk. Ez egy uniós szabályozási rendszer egy része, a cégek eldönthetik, hogy elsőként bevezetik, vagy várnak 2024 júliusáig. Ha te vagy az első, akkor edukálsz, és ennek hatalmas költsége is van. Ez egy példa arra, hogy a szabályozásnak előbb meg akarunk-e felelni, vagy kivárunk az utolsó pillanatig

- mondta el Szalóky Tóth Judit.

Olyan ez mint a gyereknevelés, ösztönözhetjük, de van egy határ is, amit meghúzunk és azt mondjuk, hogy egy bizonyos pont után kötelező. A gazdaság is ilyen

- mondta el Horváth Magyary Voljc Nóra.

Van vásárlói, ügyfél nyomás Magyarországon? Milyen erős ez egy 10-es skálán? A konferencia közönsége szerint inkább nincs (10-es skálán 5 alatt van) Magyarországon ügyfél oldalról érkező nyomás, illetve a beszélgetés résztvevői szerint is az árérzékenység nagyon erős itthon és ez be is árnyékolja az "öko" döntéseket.

A társadalmi és vállalatirányítási szempontokról is kommunikáljunk!

Bovier György, (tréner, előadó, tanácsadó, kommunikátor) arról is kérdezte a beszélgetőtársait, hogy hol ér össze a vállalatuk a fenntarthatósággal.

Murányi Linda, (PR és Belső Kommunikáció vezető, Erste Bank Hungary) elmondta, hogy nálunk nemcsak felülről érkező utasítás, hogy ESG-kompatibilisnek kell lenni, hanem alulról jövő kezdeményezések, aktivitások is szép számmal vannak, ami nagyon hatásos és jó ökoszisztémát teremt.

Varga-Futó Ildikó, (CSR igazgató, Auchan Magyarország Kft.) szerint kiskereskedelmi szektorban a kibocsátásokat és vállalásokat elképesztően komplex rendszerben lehet értelmezni. "Az Auchannál a termékéletciklus és a szállítmányozás adja a karbonlábnyom 95%-át. Ezt csakis a beszállítókkal együtt lehet csökkenteni. Másrészt a saját kibocsátásoknál is törekedni kell a visszaszorításra, - élelmiszermentéssel, a csomagolóanyagok csökkentésével, a biodiverzitás támogatásával, stb.

Egy másik szelete a fenntarthatóságnak, hogy házon belül át kell adnunk minden infót, bevonva a munkatársakat, nem elég egy-két száraz számadat, érzelmi hatást kell kiváltani.

Másrészt a szemléletformálás is kötelességünk, ezt csak úgy lehet jól csinálni, ha a vállalat is hiteles. Nem várhatjuk el, hogy kevesebb műanyagot használjon a vásárló, ha közben a boltokban ki van téve az egyszer használatos zacskó - nem véletlenül vezettük ki ezeket az összes üzletünkben. A transzparencia és a hitelesség az alap, de ne csak a sikerekről beszéljünk, hiszen annyi kihívás van, aminek a megvalósulását most még nem is látjuk, többek között azt sem, hogy milyen lesz, és pontosan mikor jutunk el a nettó zéró kibocsátási állapothoz." - vázolta fel a kiskereskedelmi szektor helyzetét Varga-Futó Ildikó.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Ha itt ülve azt mondom, hogy ESG, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Egy másik közegben valószínűleg nem értenék ezt a betűszót. Nem elég befelé kommunikálni, hanem le kell fordítani ezt a vállalaton kívülre is.

- mondta el Holló Márta, (vállalati kommunikációs igazgató, Magyar Telekom). "Belülről kell kezdeni, fenntartható működéssel, zöldítéssel, és menjünk tovább és tegyük természetessé a fenntarthatósági megoldásokat mindenki számára. Óriási ügyfélkörrel rendelkezünk, az apró tanítások nagyon sokat számítanak, a végfelhasználónak a Scope-ok és az ESG nem fog számítani, de ha számára logikus, egyszerű megoldást adunk, akkor elértük, hogy automatikusan jobb világ jöjjön létre."

Kovács Dávid Gábor, (marketing igazgató, Zwack Unicum Nyrt.) arról számolt be, hogy alkoholos italokat gyártó cégként főleg a szemléletváltással tudnak sokat foglalkozni, amiben például az egyik legnagyobb trend, hogy a prémium irányba tolódik el a fogyasztás.

A zöldítés irányába mi úgy tudunk lépni, hogy az üzemünkben energiahatékony, például hőszivattyús megoldásokat alkalmazunk, viszont ez a fogyasztókat - aki éppen alkoholt vásárol - kevésbé érdekli. Persze, a fogyasztói nyomás nélkül is van értelme a vállalat fenntarthatósági működésének.

- mondta el Kovács Dávid.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Honnan jön az igény?

Murányi Linda elmondta, hogy náluk először a befektetők kérték a fenntarthatósági stratégiát, ezen túl a hatósági, jogi nyomás is erős, de az ügyfelek a sor végén vannak, leginkább az árérzékenység miatt. Varga-Futó Ildikó szerint a külső és belső stakeholderek közös igénye a fenntarthatóság. Ugyanakkor az is látszik, hogy a felmérések és a valóság elválik egymástól, a felmérésben nagyon fontos ez mindenkinek, de amikor már valamelyest drágább, akkor. Holló Márta szerint első körben a befektetőktől indult el, de az ezutáni lépések már menedzsment és elhivatottság kérdése. Kovács Dávid elmondta, hogy az uniós szabályok kifejezetten elszántak, de Európában a cégek is.

Fiatalok és az idősebbek közötti különbség

Kovács Dávid elmondta, hogy a fiatal és idősebbek gondolkodásában lévő közös pontokat keresik mindig, például a munka és élet közötti egyensúly megteremtés egy ilyen közös pont, erre érdemes programokat alapozni. Illetve mivel a vállalat egy nagy családként tekint magára, az egyes programokba bevonják azokat a munkavállalókat is, akik már nem is dolgoznak a cégnél. Murányi Linda elmondta, hogy a közösségi programoknál nincs megkülönböztetés a fiatal és idős korcsoport között. Női-férfi vonatkozásban viszont előfordul:

Jelenleg még a gyermekvállalási teendők jobban hárulnak a nőkre, mint a férfiakra, így egy home office-os időszakban, mint amilyen a Covid is volt, nagy segítséget jelentett az extra szabadnap az otthonról kisgyermekkel dolgozó anyukáknak.

- mondta el Murányi Linda. Varga-Futó Ildikó tapasztalata alapján a fiatalabb generáció jobban nyit az 'E' pillére, a korábbi generációk inkább az 'S' és a 'G' vonatkozásában érzik magukat komfortosabbnak. A kapcsolódási pont az Auchannál az évi egy önkéntes nap. Holló Márta hozzátette, hogy a Telekom is látja az önkéntességre való erősödő igényt, már nem a kommunikációs osztály számol be arról, hogy a munkavállalók mit csinálnak, hanem a munkavállalók büszkék rá, és minden csatornán megosztják ezeket.

Címlapkép forrása: Akos Stiller via Portfolio