Jön a várva-várt kamatdöntés, mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2023. szeptember 14. 07:57

Gazdasági információk tekintetében ma az EKB kamatdöntése jön majd délután, elsősorban erre várnak a befektetők. Jelenleg egyáltalán nem vehető biztosra az újabb kamatemelés az eddigi kommunikáció alapján, megosztottnak tűnnek a döntéshozók - a döntés azonban komoly kilengéseket hozhat a devizapiacon, elsősorban az euró árfolyamában, de közvetve a forintra is hatással lehet. Közben Amerikában kiskereskedelmi adatok is jönnek a kamatdöntéssel egyidőben, a tőzsdék szempontjából ez is érdekes lehet. Ami pedig a jelenlegi kilátásokat illeti, az előzetes adatok alapján leginkább az optimizmus lehet majd jellemző ma a nemzetközi piacokra a kamatdöntés előtt, a határidős jegyzések állása alapján óvatos emelkedés jöhet Európában.