Nehéz környezetben is emelkedő bevétel az Épduferrnél

Az Épduferr az iparágat sújtó körülmények között is növelni tudta rendelésállományát és bevételét 2023 első félévében - derült ki a vállalat első féléves jelentéséből.

Az Épduferr a nehéz gazdasági környezet ellenére is az elmúlt félévhez képest növelni tudta rendelésállományát és árbevételét. A társaság idei első féléve a korábbi várakozásai szerint alakult. A jelen gazdasági folyamatokhoz sikerült alakítani a vállalat üzletpolitikáját és mérsékelni azok negatív hatásait.

A bevétel összességében 13 százalékkal 2,95 milliárd forintra emelkedett az első félévben a bázisidőszakhoz képest.

Az egyes üzletágakat tekintve,

az építőipari fővállalkozói és generálkivitelező szegmensben a vállalat árbevétele a tavalyi 909,8 millió forintról 123 százalékkal 2 milliárd forintra ugrott.

Az acélkereskedelmi és feldolgozó üzletág 2023 első félévében 745 millió forint bevételt ért el, ami csaknem a fele az egy évvel korábbinak.

Az építőanyag kereskedelem árbevétele a tavalyi 256 millió forintról 30 százalékkal 178,9 millió forintra esett.

Az anyagjellegű ráfordítások a tavalyival azonos szinten maradtak, azonban az igazgatási és személyi jellegű ráfordítások jelentősen nőttek, így az üzemi eredmény 4 százalékkal 285,3 millió forintra esett vissza. Mivel a pénzügyi eredmény az egy évvel korábbi 23,7 millió forinthoz képest 10,5 millió forint veszteséget mutatott, így az adózás előtti eredmény 14,4 százalékkal csökkent, az adózott eredmény pedig 11,9 százalékkal 244 millió forintra esett vissza.

A működést tekintve azonban vannak biztató jelek, hiszen az év első felében az Épduferr-nek sikerült kellő mennyiségű generál kivitelezési munkát elnyernie, mely biztosítja a kivitelezési üzletág stabil és kiszámítható működését 2024 második félévéig. A tárgyévben és jövő év első félévére a társaság generál kivitelezői üzletága 80-90 százalékos kapacitás kihasználtsággal működik. A tárgyévben újonnan indult acélszerkezet gyártási üzletág 400 milliós árbevételt meghaladó teljesítményt ért el, melyet részben a kivitelezési projektek közvetlen beszállítójaként és részben saját piacain keresztül teljesített, ez a vállalat várakozásainak megfelelően alakult.

A legjelentősebb árbevétel-visszaesést elszenvedő acélkereskedelmi üzletág teljesítményére negatívan hatottak az elmúlt időszak gazdasági folyamatai. Ennek ellenére, ha árbevétel és eredményesség tekintetében nem is tudta elérni korábbi teljesítményét az acélkereskedelmi üzletág, árutömegben mérve így is közel hasonló értékesítési eredményeket ért el. Az acélkereskedelmi üzletágban a vállalat célkitűzése, hogy az értékesítésben elérje a tavalyi értékesített árutömeget és az elkövetkező félévben a jövedelmezősége javuljon a várható nehézségek ellenére is.

A társaság alkatrész gyártási tevékenységének az év első negyedévében átmenetileg mérséklődött a teljesítménye, azonban a második negyedévben ismét növelni tudta új megrendelésekkel és partnerekkel. Ennek köszönhetően mára egy műszakban teljes kapacitás mellett tud működni.

Az üzletágak közül az építőanyag kereskedelem van leginkább kitéve a gazdaság lassulásának. Azért, hogy működését továbbra is fent tudja tartani a társaság és a korábban elért beszállítói feltételeket ne veszítse el, kiemelten biztosítja a saját kivitelezési projektekre a szükséges építési anyagokat. A kereskedési üzletágban a vállalat kiemelt célkitűzése az energiaválság, valamint az építőanyag- és kereslet elmaradás ellenére a folyamatos kereskedelem fenntartására törekvés. A társaság 2023. évi célja megyei pozíciójának növelése és a hőszigetelés értékesítésében elért vezető hely megőrzése. A cég emellett továbbra is elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért célja még több új, hatékonyabb, energia megtartó, „Zöld” termék bevezetése a kereskedési üzletág termékkínálatába.

Ami a várakozásokat illeti, a társaság menedzsmentjének továbbra is meggyőződése, hogy a 2024-es év második felében elindulhat a gazdaság élénkülése. Addig is működésének további fejlesztésére és meglévő kapacitásainak maximális kihasználására törekszik a hatékonyság növelése mellett. A szakképzett munkaerő a kitűzött célok és eredmények megvalósulásának egyik legfontosabb feltétele, ezért a cég számára kiemelten fontos a HR menedzsment által kidolgozott és támogatott toborzási, felvételi és munkaerő megtartási folyamatok támogatása.

A vállalat értékelése szerint a korábban megfogalmazott stratégia, miszerint generál kivitelezőből egy Generálkivitelező-Kereskedelmi és Gyártó Vállalat jöjjön létre, mely diverzifikáltan de egyben összehangoltan tudja erősíteni és bővíteni jelenlétét a magyarországi és nemzetközi piacokon az elkövetkező években, teljesült. A menedzsement intenzív növekedésre számít a vállalat piacain, tekintve a jelentős és növekvő megrendelői megkeresések számát, melyhez a tőzsdei jelenlét is hozzájárul.

Az Épduferr részvényre relatíve jól teljesített az idei évben, 37,3 százalékos pluszban van a papír, míg a mai kereskedésben 1,3 százalékot emelkedett.

