Szélsőséges időjárást és káreseményeket hoz a klímaváltozás - Felkészült erre Magyarország?

Elkészítette az első magyarországi Klímaalkalmazkodási Előrehaladási Jelentését a Green Policy Center, ebben nem a kibocsátásokkal, mérséklésekkel foglalkoznak, hanem az alkalmazkodás folyamatával. Az évente megjelenő jelentéssel folyamatosan mérhető lesz a haladás ezen a területen. Az elemzés olyan területeken tartalmaz megfigyeléseket, adatokat, mint az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon, a klímaváltozásból eredő káresemények és az alkalmazkodással kapcsolatos szakpolitikák.

Az Előrehaladási Jelentés a kiválasztott magyar országos, regionális és helyi stratégiai dokumentumok, a különféle intézmények és szakszolgálatok által nyilvántartott adatok alapján mutatja be, hogy milyen negatív klímaváltozási hatásokhoz kell hazánknak alkalmazkodnia például a vízgazdálkodás, mezőgazdaság vagy akár az egészségügy területén.

Az elemzés egyes fejezeteiben bemutatták:

A kibocsátás-csökkentéssel ellentétben az alkalmazkodás szinte kizárólag a saját érdekünk, más országok javát csak közvetve szolgálja. Ennek megfelelően senki sem fogja rajtunk „számonkérni”, ha elmulasztjuk a szükséges intézkedéseket, viszont a következmények minket sújtanak.

Hogy milyen szélsőséges időjárási események voltak Magyarországon az elmúlt éveben, illetve ezeknek milyen hatásaik vannak. Alkalmazkodásra sikeres kibocsátáscsökkentés mellett is szükség van, mivel az üvegházhatású gázok rendkívül sokáig tartózkodhatnak a légkörben és ezért hosszú távon fejtik ki hatásukat. Az emelkedő globális hőmérséklet, a csapadékmennyiség változékonysága és a szélsőséges időjárási jelenségek már ma is hatással vannak a magyar ökoszisztémákra és az emberek mindennapi életére. Ezek a hatások egy ideig még biztosan fokozódni fognak, hiszen a jelenlegi, 1,1-1,2°C-os globális átlaghőmérséklet-növekedéshez képest, még akkor is tovább fog romlani a helyzet, ha a Párizsi Megállapodás céljait (maximum 1,5-2°C-os emelkedés az iparosodás előtti szinthez képest) sikerül tartani.

Az egyes szektorokban - egészségügy, energiagazdálkodás, erdők, mezőgazdaság, településfejlesztés, természet és biológiai sokféleség - milyen hatások fellelhetők. Például az elmúlt években gyakori hőhullám a természeti értékeinket, infrastruktúráinkat, energiagazdálkodásunkat, valamint saját egészségünket is súlyosan érinti.

A szélsőséges időjárási események által okozott károk hátterében olykor olyan hibás emberi döntések (például helytelen földhasználat, vízgazdálkodás, településfejlesztés) is állnak, amelyek elkerülhetőek lennének. Az éghajlatváltozás sok esetben csak felerősíti a hibás emberi beavatkozások által megnövekedett kockázatokat és okozott károkat.

A jelentésben összegyűjtött adatok között több helyen is összefüggést találni. Ilyen például az országos napi többlethalálozás és hőségriasztások közötti összefüggés, vagy hogy az éghajlati szélsőségek gyarapodásával megnőtt a lakásainkat és a mezőgazdaságot ért károk száma és mértéke is.

Az alkalmazkodás hosszútávú stratégiákban való tervezése nem egyszerű feladat, hiszen az egyik évben az egyik, a másikban a másik szélsőség érvényesül, ahhoz kell tudni alkalmazkodni.

Lényeges lépés az egymást követő, hároméves Éghajlatváltozási Cselekvési Tervek időben történő elfogadása, és az ún. „Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia-2 – Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia” idén esedékes felülvizsgálata. Ezek a dokumentumok az országos szintű adaptációs tervezés elsődleges eszközei.

Az elemzés tartalmazza az egyes helyi és ágazati szintű stratégiákat (pl. Budapest, Tatabánya, Szeged, stb.) ezekből látható, hogy a domborzati viszonyok, illetve a mikroklíma nagyban meghatározza, hogy milyen változásokra kell felkészülni. Ahogyan a problémák egyre súlyosbodnak, úgy válik sürgetőbbé a jelenlegieknél nagyobb hatású intézkedések megfogalmazása és végrehajtása, helyi és országos szinten egyaránt.

A jelentést egy sajtótájékoztató keretében mutatták be a Green Policy Center szakértői, amelynek elkészülését segítette Vaszkó Csaba, a WWF éghajlatváltozás és energia csoportvezetője is. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatban a vezető elmondta, hogy Magyarországon jelenleg egymással ellentétes intézkedések vannak jelen. Egyszerre támogat egy-egy felhívás például vízelvezetési és vízmegtartási fejlesztéseket. Ez egyrészt tükrözi, hogy nehéz elszakadni a korábbi gyakorlatoktól, másrészt azt a problémát is felveti, hogy ha ennyi támogatható tevékenységből lehet választani, akkor a helyi felhasználó az eddigi bevett gyakorlatot fogja választani, holott a másik lehetőség segítené valójában az alkalmazkodást. A helyi felelősség és felkészültség éppen ezért kiemelt fontosságú. A támogatási rendszer által okozott bizonytalanságok mellett tehát kell, hogy a helyi döntéshozók ismerjék az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási lehetőségeket.

Lesznek a megszokott időjárásnak megfelelő évek, de egyre gyakoribbak lesznek a szélsőségek. Erre kell felkészülni.

- mondta el Vaszkó Csaba, majd hozzátette, hogy az alkalmazkodáshoz sokszor pénzügyi ráfordításra sincs szükség, elég annyi, hogy a szokásokon változtassunk. Elengedhetetlen viszont a helyi beavatkozásoknál, hogy legyen kapacitása az önkormányzatoknak az ott élők megfelelő tájékoztatására.

Címlapkép forrása: © Kent Steffens via Getty Images