Hiába kapcsolták ki a helymeghatározást, a Google lenyomozta az embereket

A Google beleegyezett, hogy 155 millió dollárt fizet, hogy rendezze a kaliforniai és magán felperesi vádakat, amelyek szerint a technológiai óriás félrevezette a fogyasztókat a helymeghatározási gyakorlatáról, és hozzájárulás nélkül használta fel az adataikat. Az Alphabet leányát azzal vádolták, hogy megtévesztette a felhasználókat, és elhitette velük, hogy ők rendelkeznek a személyes adataik felett, sőt, még azután is folytatta az egyének profilozását célzott reklámozás céljából, hogy azok lemondtak a "helymeghatározási előzményekről" - írja a Reuters.

A Google elleni vádak között szerepelt az egyének profilozása és reklámokkal való megcélzása, még akkor is, ha a felhasználók kikapcsolták a "Helymeghatározási előzményeket". Továbbá azt is állították, hogy a Google félrevezette a felhasználókat a nem kívánt hirdetések blokkolásának lehetőségével kapcsolatban. Rob Bonta kaliforniai főügyész bírálta a Google tevékenységét, mondván, hogy a vállalat megígérte, hogy nem követi a felhasználók tartózkodási helyét, ha azok lemondanak róla, de kereskedelmi előnyök miatt továbbra is ezt tette.

A megállapodás részeként a Google-nek 93 millió dollárt kell fizetnie Kaliforniának, és átláthatóbbá kell tennie a helymeghatározási gyakorlatát és az adatfelhasználást. További 62 millió dollárt fizetnek a magán felpereseknek. A jogi költségek levonása után ezt az összeget a bíróság által jóváhagyott, az internetes adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre összpontosító nonprofit szervezetek kapják meg.

A felperes ügyvédei azzal indokolták ezt az elosztási módszert, hogy nem lenne praktikus a pénzeszközöket szétosztani a körülbelül 247,7 millió amerikai felnőtt között, akiknek mobilkészülékük van. Egyes kritikusok azonban azzal érvelnek, hogy az ilyen egyezségek minimális előnyökkel járnak az érintettek számára.

Tavaly novemberben a Google 391,5 millió dolláros megegyezésbe egyezett bele 40 amerikai állam által felvetett hasonló vádak miatt. A vállalat Arizonával és Washingtonnal is megállapodott, összesen 124,9 millió dolláros kártérítéssel. A reklámbevételek a Google teljes árbevételének 81%-át tették ki 2023 első félévében, 110,9 milliárd dollárt az összesen 137,7 milliárd dollárból.

