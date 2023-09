Új cégek mennek a héten tőzsdére, már most nagy az izgalom

Portfolio 2023. szeptember 18. 14:53

Nem csak a jegybanki kamatdöntésektől lesznek hangosak a tőzsdék a héten, hiszen az Arm múlt heti tőzsdei debütálását követően két másik vállalat részvényeivel is megindul a kereskedés az USA-ban. Ráadásul úgy tűnik, hogy mindkét cég felbuzdult az Arm sikerén, és a befektetők kockázati étvágya is megjött, hiszen az Instacart és a Klavyo is felemelte részvényeinek jegyzési ársávját.