Döntött a Fed, reagálnak a piacok

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,32 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,44 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,37 százalékos pluszban áll.

Mérsékelt elmozdulással nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,9 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,21 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,17 százalékot emelkedhet.

Amerikában is a kivárásé lehet a főszerep a Fed döntése előtt, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,06 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,17 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A kínai jegybank ma hajnalban kezdi meg a kamatdöntések sorát, este pedig a Fed teszi közzé a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) kamatdöntését. A piac most szinte biztosra veszi a kamat tartását, azonban jön friss makrogazdasági előrejelzés és a jegybankárok kamatpálya-prognózisa, így mégsem lesz eseménytelen az ülés. A befektetők most novemberre még elképzelhetőnek tartanak egy utolsó 25 bázispontos emelést, kérdés, hogy ennek valószínűségét most megerősítik-e.

2023. szeptember 18-24. makronaptár Magyar makrogazdaság szeptember 18. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok aug. szeptember 19. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció szeptember 21. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció szeptember 22. péntek 8:30 MNB A háztartások hitelállományának alakulása Q2 szeptember 22. péntek 11:00 PM Részletes államháztartási beszámoló aug. Nemzetközi makrogazdaság szeptember 19. kedd 11:00 EU Infláció aug. szeptember 20. szerda 3:15 Kína Kamatdöntés szeptember 20. szerda 8:00 UK Infláció aug. szeptember 20. szerda 11:00 EU Építőipar júl. szeptember 20. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés szeptember 20. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója szeptember 21. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés szeptember 22. péntek Japán Bank of Japan kamatdöntés szeptember 22. péntek 9:15 Franciao. Előzetes bmi szept. szeptember 22. péntek 9:30 Németo. Előzetes bmi szept. szeptember 22. péntek 10:00 EU Előzetes bmi szept. szeptember 22. péntek 15:45 USA Előzetes bmi szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,9 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 9,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 56,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 6,1 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 13,7 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 517,73 -0,3% -0,4% 0,0% 4,1% 11,3% 30,7% S&P 500 4 443,95 -0,2% -0,4% 1,7% 15,7% 14,0% 52,8% Nasdaq 15 191,23 -0,2% -0,6% 3,4% 38,9% 27,1% 102,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 33 242,59 -0,9% 1,4% 5,7% 27,4% 20,6% 40,4% Hang Seng 17 997,17 0,4% -0,2% 0,3% -9,0% -3,1% -34,3% CSI 300 3 720,5 -0,2% -1,1% -1,7% -3,9% -5,3% 12,3% Európai részvényindexek DAX 15 664,48 -0,4% -0,3% 0,6% 12,5% 22,3% 28,2% CAC 7 282,12 0,1% 0,4% 1,6% 12,5% 20,1% 35,0% FTSE 7 660,2 0,1% 1,8% 5,5% 2,8% 5,9% 4,5% FTSE MIB 28 757,63 0,6% 0,6% 3,6% 21,3% 29,9% 35,1% IBEX 9 527,2 0,5% 0,8% 2,8% 15,8% 19,2% 0,4% Régiós részvényindexek BUX 57 699,78 0,1% 0,7% 2,6% 31,8% 43,3% 58,6% ATX 3 177,7 0,5% 0,4% 1,9% 1,6% 8,7% -5,9% PX 1 345,53 -0,5% 0,8% -0,4% 12,0% 10,7% 22,5% WIG20 66 136,38 -0,5% -0,6% -2,9% 15,1% 32,1% 13,8% Magyar blue chipek OTP 14 410 -0,2% -1,0% 2,2% 42,5% 63,8% 44,2% Mol 2 760 0,5% 2,1% 4,1% 6,1% 9,7% -5,8% Richter 9 205 -0,5% -1,0% -0,3% 10,9% 21,1% 78,7% Magyar Telekom 529 0,8% 12,8% 20,2% 56,0% 75,2% 29,7% Nyersanyagok WTI 91,2 -0,3% 2,7% 12,2% 13,7% 5,8% 28,2% Brent 94,55 0,1% 2,6% 11,4% 11,3% 3,5% 19,2% Arany 1 933,7 0,4% 1,1% 2,2% 6,5% 15,5% 60,5% Ezüst 23,18 0,1% 0,5% 1,9% -2,4% 19,6% 62,3% Devizák EURHUF 383,6250 -0,3% -0,4% 0,4% -4,2% -4,3% 18,7% USDHUF 358,8635 -0,4% -0,2% 2,1% -4,4% -10,4% 29,6% GBPHUF 445,3450 0,2% -0,4% -0,6% -1,4% -2,1% 22,4% EURUSD 1,0690 0,1% -0,2% -1,7% 0,2% 6,8% -8,4% USDJPY 147,6900 0,0% 0,3% 1,7% 10,9% 3,3% 31,5% GBPUSD 1,2402 0,2% -0,5% -2,6% 3,1% 8,7% -5,7% Kriptovaluták Bitcoin 27 214 1,7% 5,3% 4,5% 63,9% 39,3% 326,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,36 1,1% 2,3% 2,5% 13,8% 25,1% 41,6% 10 éves német állampapírhozam 2,72 0,9% 3,9% 4,5% 5,9% 51,7% 458,6% 10 éves magyar állampapírhozam 6,93 -0,7% -1,8% -9,4% -25,1% -26,0% 86,3% Forrás: Refinitiv, Portfolio

