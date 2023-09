A bankadó megemeléséről beszélt Varga Mihály, szakad az OTP

Két napja figyelmeztettünk arra, hogy nagyobb esés jöhet az OTP részvényeinél, ami be is következett, ma pedig begyorsult az esés, ami mögé most a hír is megérkezett. Varga Mihály a bankok terheinek emelkedését lengette be, amire meredeken esik az OTP árfolyama. A pénzügyminiszter szerint akkor jöhetnek további adók, ha a bankoknak jelentős eredményei lesznek. Mondta ezt akkor, amikor az OTP rekordprofitot ért el.