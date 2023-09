Durván nő a kínai gázigény, ami rossz hír a magyar rezsicsökkentési kilátásokra is

Idén a kínai gázigény 8%-kal 396 milliárd köbméterre nőhet, majd 2025-re 440 milliárd köbméterre emelkedhet és 2040-ben 700 milliárd köbméternél tetőzhet – vázolta ma a kínai állami CNOOC gáz- és árampiaci óriás elemzési központjának szakértője egy konferencián az európai gázárak, és a magyar rezsicsökkentési rendszer, szempontjából is fontos kilátásokat.

Xie Xuguang a Reuters tudósítása szerint előadásában rámutatott, hogy a kínai vezetékes földgázimport idén 10,7%-kal 69,5 milliárd köbméterre emelkedhet, a cseppfolyósított verzióé (LNG) pedig 10,9%-kal 70,8 millió metrikus tonnára (kb. 43 milliárd köbméterre). Ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy az igencsak lassuló kínai gazdasági növekedés mellett is érdemben nő a kínai LNG-import, ez pedig az elszívó hatás miatt magasabban tartja az európai gázárakat is.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával A regionális és globális gázpiaci kilátásokról a MET és a Nemzetközi Energia Ügynökség szakértője is előadást tart majd a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján. További részletek:

Részben éppen ezért látjuk azt, hogy “hiába” 95% körüli az európai gáztárolók töltöttsége, a gázárak nem bírnak érdemben tovább esni hetek óta, és ebben csak korlátozott jelentősége van az ausztrál LNG-kitermelést fékező sztrájkoknak. A holland TTF-en a legközelebbi havi (októberi) határidős kontraktus ára 36 euró/MWh körül mozog ma, a téli hónapok kontraktusainak ára pedig 42-49 euró között mozog, a 2010-2020 közötti nyugalmi periódus átlagárának több, mint dupláján.

A holland TTF gáztőzsdén a legközelebbi havi határidős kontraktus árának alakulása (EUR/MWh). Forrás: tradingeconomics.com

A TTF árának alakulása többek között azért is fontos, mert a magyar állami MVM az ott kialakuló árhoz igadozva fizet az orosz Gazpromnak az évi 4,5 milliárd köbméternyi hosszú távú szerződésért, így a magasabb TTF-árak a magyar állami gázbeszerzés költségét is tartósan magasabb szinten tartják, ez pedig szűkíti a mozgásteret arra, hogy a rezsicsökkentés keretében az állam csökkenteni tudja a "versenypiaci költségeket tükröző", köbméterenként 767 forintos gázárat az átlagfogyasztás felett (hiszen a rezsivédett 102 forint körüli áron továbbra is érdemi veszteségei keletkeznek az ennél jóval magasabb beszerzési költség miatt). Erre, a rezsivédett árnál magasabb átlagos gázbeszerzési költségre, és az emiatt a 767 forintos tarifa kapcsán egyelőre nem mérlegelt árcsökkentésre a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is utalt.

Érdekes még a kínai elemző prezentációjának azon része is, amelyben azt vázolta, hogy a kínai LNG-import kapacitások mennyire gyorsan futnak fel, a tovább fokozódó kínai gázigény fedezése érdekében. Ez egyúttal azt a figyelmeztető jelet is küldi az európai gázpiac felé, hogy a kínai LNG-import elszívó hatása tartósan fennmaradhat, sőt fokozódhat is, ha a globális LNG-kínálat nem tud lépést tartani a kereslet felfutásával. A kínai LNG fogadó kapacitások idén az elemző szerint 31%-kal 139,3 metrikus tonnára ugorhatnak, majd 2025-re további 30%-kal 181,8 millió tonnára tovább nőhetnek.

Címlapkép forrása: Getty Images