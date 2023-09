Új kínai okostelefon jön - Most a Tesla riválisától

Az Androidos Nio telefon ára 900-1000 dollár között mozog, és 150 dollárral olcsóbb lesz, mint a hasonló kategóriás Huawei telefon – közölte a cég. A készülék úgy néz ki, mint egy klasszikus okostelefon, de egy speciális gombbal lesz ellátva, ami az autó kulcsaként funkcionál. A telefon egyik nagy vonzereje, hogy zökkenőmentesebb lesz a kapcsolat az autóval, legyen szó a telefon beállításairól, a zenehallgatásról, vagy ha épp vezetés közben kell bekapcsolódni egy online megbeszélésbe.

not only supports 4k60 frames of video with the rear camera, but also supports 4k60 frames of video with the front camera #NIOPhone

Egy évig fejlesztette a készüléket a vállalat és szeptember 28-től kerülhet a vásárlók kezébe a telefon.

A telefon Kínában mindenki számára elérhető, nem csak azoknak, akik Nio autóval rendelkeznek, de egyelőre Európában nem tervezi piacra dobni, legalábbis addig nem, amíg nem lesz nagyobb a piaca.

Öt országban van jelen Európában a Nio, köztük Németországban, ahol elsősorban az autóértékesítések növelésére fókuszál most – mondta el a cégvezér a CNBC-nek adott interjúban.

2023 második negyedévében az OPPO és a vivo fej-fej mellett a piacvezető mobilgyártó Kínában, 18-18 százalékos piaci részesedéssel az értékesítések volumenéből, a harmadik helyen az Apple áll, 16 százalékos részesedéssel, de nem sokkal követi a Honor és a Xiaomi a Counterpoint Research adatai szerint.

A Nio szerint ügyfeleinek fele iPhone-t, fele pedig különböző Androidos telefonokat, például Huawei-t használ és azt remélik, hogy sokan az autógyártó új készülékét választják majd, amikor telefont váltanak, ami az autós kapcsolatot és az egész telefon teljesítményét javíthatja. A nagy kínai elektromosautó gyártók közül a Nio jelentette be elsőként, hogy okostelefont dob piacra, de várhatóan nem ő lesz az egyetlen, ugyanis az ügyfelekért folytatott versenyben igyekeznek a mobilos kapcsolat is fonots szempont lett. Sőt, a nagy mobilgyártók is igyekeznek belépni az elektromos autó piacra, régi pletyka, hogy az Apple és a Xiaomi már dolgozik a saját autóján. A nagy kínai mobilgyártó, a Huawei pedig két évvel ezelőtt mutatta be az Aito márkát, ami elektromos autókat értékesít Kínában és más autógyártóknak is értékesít autós szoftvereket.

Setting your navigation destination on your phone, getting into the car, and it seamlessly starts navigation. Regarding the restaurant mentioned in the chat, you only need to copy it to the clipboard, and the navigation starts as soon as you get in the car. None of these pic.twitter.com/v9b6dCD4PY