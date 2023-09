Kimondták, mi győzheti le a legfejlettebb mesterséges intelligenciát is

Az ember és a mesterséges intelligencia együttműködése képes arra, hogy a legfejlettebb mesterséges intelligencia teljesítményét is felülmúlja – hangzott el az egri Közgazdász-vándorgyűlés mesterséges intelligenciáról szóló panelbeszélgetésében. Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója szerint az új fizetési módok bevezetése után azok elterjesztése lesz a jegybank nagy feladata a következő években, de a fejlesztés alatt álló e-nyugta bevezetése is nagy előrelépést fog jelenteni.

Bartha Lajos: mindent átformálnak az adatok, nagy változásokat hoz az e-nyugta és a digitális jegybankpénz is

Az adatok hatalma – az ember és a gép együttműködése a jövőben címmel tartott előadást Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója. Elmondta: új technológiák, új szereplők és új szolgáltatások jelentek meg a számítógépes technológia területén az elmúlt évtizedekben, a 21. század legnagyobb erőforrása az adat lett. Csak a mi területünkön nagyjából 5 milliárd adatot kezelünk egy évben az MNB-nél – fogalmazott.

A jegybanknál óriási az adatok szerepe a döntéstámogatásban: a stratégiaalkotásban, az ügyféltájékoztatásban, az elemzésben, az előrejelzésben és a hatékonyság vizsgálatában egyaránt. Az adatoknak a pénzforgalmi stratégiában is óriási szerepe van, sőt lesz: míg az elmúlt évtizedben a jegybank nagy munkát tett az új, készpénzt felváltó fizetési megoldások bevezetésébe, a következő évtized feladata elsősorban a használat elterjesztése lesz, amiben a fizetési szokások megfigyelésének döntő jelentősége lesz.

Az adatfelhasználás további lehetőségét jelenti a gépi tanulás. A pénzügyi szektorban a mesterséges intelligencia most még gyerekcipőben jár annak ellenére, hogy az ügyféltájékoztatásban most már rengeteg assszisztenssel találkozhatnak az ügyfelek. Az adatok más szereplőknek való átadása API-kon keresztül is meglehetősen döcögősen halad a szektorban.

A gépi tanulás egyik új példája az MNB-nél a csalás megelőzésére irányul, amely egy komoly, háromlábú projekt a jegybanknál. A csalók nem a banki rendszereket, hanem az ügyfeleket támadják, ezért nemcsak a banki oldalon van szükség lépésekre, hanem az ügyféltudatosság növelésében is. Kiberpajzs kampányt folytatnak, mesterséges intelligencia alapú központi visszaélésszűrő rendszert fejlesztenek a GIRO-nál, és gőzerővel halad előre a szabályozás, ennek egyik példája az intézmények kibervédelmének megerősödéséről szóló DORA rendelet. Az e-számlázás és az online bekötött pénztárgépek bevezetése után a NAV e-nyugta projektje fogja formálni az emberek szemléletét. A fizetési ökoszisztémát a digitális jegybankpénz bevezetése is meg fogja változtatni, a digitális euró bevezetése például már egészen közelinek tűnik.

Panelbeszélgetés: kell-e félni tőle, és ha nem, miért igen?

A szakemberek után a műkedvelők is egyre többet foglalkoznak a mesterséges intelligenciával, és beszélnek róla, ez is mutatja, hogy még gyerekcipőben jár az AI használata – mondta a panelbeszélgetést vezető Pintér Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgató-helyettese. Szerinte a gépek, a készülékek a kiterjesztett „énjeink” lettek, a mesterséges intelligencia ilyen szempontból egyelőre nem hozott újat.

Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi vezetője felhívta a figyelmet, hogy a gép és az ember együttműködése, még ha egyenként gyengébbek is (pl. a sakkozás területén), a legnagyobb mestert vagy a legjobb gépet is le tudja győzni. Szerinte nem magától a mesterséges intelligenciától kell félni, hanem attól lehet tartani, hogy az ember nem megfelelően használja.

Vajda Viktor, a Blockchain Competence Center jogi vezetője úgy látja: a mesterséges intelligencia a jelenlegi fejlettségében híján van az emberi kreativitásnak és empátiának, ezért nem hanyagolható a humán együttműködés, az etikai hatásokat is az embernek kell meghúznia. Az embernek szerinte nem az AI ellenségeként vagy versenytársaként, hanem használójaként és a folyamatok vezérlőjeként érdemes magára tekinteni. A félelmeket el lehet oszlatni a feltételrendszerek kialakításával, ahogy a jogi személyek működése is zajlik. Az EU már dolgozik ilyen keretrendszereken.

Bagó Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője mesterséges intelligencia pesszimistának vallja magát, a legnagyobb innovációk most még az emberi ötletekből származnak. A legnagyobb félelme az, hogy az AI fejlődése nem lesz olyan gyors, amennyit mi belelátunk. Sikertelen repülőjegy-vásárlását hozta fel példaként, amikor a mesterséges intelligencia teljesen tévesen letiltotta a vásárlását. Az AI használata során teljesen mindegy, sok vagy kevés adata van egy cégnek, a modell és a használat célja a lényeg.

Kiss László, a HelloPay Zrt. üzletfejlesztési és értékesítési igazgatója szerint a képesség nem elég, a megfelelő célrendszer és a felhasznált eszközök tehetik sikeressé a mesterséges intelligencia és az ember együttműködését. A gondolatok artikulálásában, egy kampány megtervezésében és designjának megalkotásában is hasznosnak találja munkájában az AI-t. A mesterséges intelligencia valójában egy programnyelv, a startpontot a programozók jelentik, az AI egy kivetülése a tudatunknak, ha félünk az AI-tól, akkor önmagunktól félünk – mondta.

Sajtos Péter, az MNB főosztályvezetője azt mondta, inkább nem ad be minden ötletet elsőre a mesterséges intelligenciának, az első gondolatokat a humán interakcióban érdemes kiérlelni. A mesterséges intelligencia használata olyan, mint az autóhasználat abból a szempontból, hogy meg kell tanulnunk kezelni az esetleges félelmeinket.