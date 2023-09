Milliárdokat keresnek a vezérigazgatók, a munkások bérét meg megeszi az infláció - Durvul az osztályharc az Egyesült Államokban

Már több mint egy hete tartanak az autóipari sztrájkok az Egyesült Államokban, a hét közepén közel 13 ezren szüntették be a munkát a Ford, a GM és a Stellantis egy-egy üzemében, pénteken pedig tovább bővült a sztrájkban részt vevő üzemek köre. A munkavállalók magasabb bért és több szabadnapot szeretnének, az egyeztetések egyelőre nem vezettek eredményre. Nagyobb kontextusban egyfajta osztályharc is zajlik, mert miközben a gyári munkások bére a magas infláció ellenére nem emelkedett érdemben az elmúlt években, a három autógyártó felsővezetőinek bére jelentősen nőtt, és mindhárom cég vezetője bőven évi 20 millió dollár, vagyis évente 7 milliárd forint feletti juttatást kap. Amennyiben tartósak lesznek az autóipari sztrájkok, akkor érezhető hatásuk lehet az amerikai gazdasági növekedésre és az inflációra is.

Több bért és rugalmasabb munkarendet akarnak a dolgozók A munkáltató és a munkavállalók közötti egyeztetések többről szólnak, mint hogy mennyit keressenek az új szerződés értelmében a munkavállalók, valójában a cégvezetők, menedzserek és a futószalagmunkások közötti egyre élesebb ellentétekről is szól. Shawn Fain, az UAW elnöke a harcot a gazdasági igazságosság és a milliárdosokkal szembeni szélesebb körű küzdelem részének állította be. Miközben a sztrájkokban érintett mindhárom vállalat vezérigazgatójának tavaly több mint 20 millió dolláros javadalmazási csomagja volt, a Ford vezérigazgatója tavaly 22 millió dollárt keresett, a Stellantisé 24,8 millió dollárt, a GM vezére pedig közel 29 millió dollárt, eközben a gyári munkások bére már évek óta nem növekedett érdemben. A két fél most több kérdésben is egyeztetéseket folytat, kritikus pont a fizetés

és a szabadnapok. Az UAW közel 40 százalékos béremelést szeretne kiharcolni a következő négyéves időtartam alatt, ezzel szemben az autógyártók közel 20 százalékot ajánlottak. Fontos téma a többszintű bérstruktúra is, az ugyanis a dolgozók szerint nagy szakadékot eredményezett az újabb és az idősebb munkavállalók bére között, és egyeseket arra kényszerít, hogy két munkahelyen dolgozzanak, hogy megéljenek. A szakszervezet visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint ez az összeg túlzó, és arra hivatkozott, hogy a vállalatvezetők fizetése két számjegyű mértékben megugrott, a profit emelkedett, mint ahogy a vállalatok saját részvényeik megvásárlására költött összeg is, ezzel párhuzamosan viszont az iparágban évtizedek óta csökken a bérek reálértéke, beleértve az elmúlt éveket is, amikor az infláció jelentősen emelkedett. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy más autógyártóknál, például a szintén amerikai Teslánál vagy az ázsiai cégeknél jellemzően nincsenek szakszervezetek, és ott jóval alacsonyabbak a bérek. A detroiti autógyártók bérköltségeit, beleértve a béreket és a juttatásokat, átlagosan 66 dollárra becsülik óránként, ehhez képest ez a költség a Teslánál 45, az ázsiai autógyártóknál pedig 55 dollár. Az egyeztetések egyelőre nem szakadtak meg, a GM és a Ford is közölte, hogy továbbra is folynak a tárgyalások az UAW-vel, a Stellantis pedig kedden már az ötödik ajánlatot tette az UAW-nek. A sztrájknak magas a társadalmi támogatottsága, és látszólag politikai szimpátiai is kíséri. A Reuters/Ipsos közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak jelentős mértékben támogatják a sztrájkoló autógyári munkásokat. A Fehér Ház csütörtökön közölte, hogy az UAW dolgozói mellett áll, és nagyra értékelik, hogy a felek még mindig egyeztetéseket folytatnak. Pénteken, néhány órával azután, hogy a szakszervezet elnöke meghívta Joe Bident, hogy látogasson el az egyik sztrájkhelyszínre, Biden az X-en közölte, hogy kedden Michiganbe érkezik, hogy csatlakozzon a sztrájkolókhoz, és szolidaritást vállaljon a szakszervezeti tagokkal. Az egyeztetésekre az iparág szempontjából kritikus időszakban kerül sor, ugyanis az iparág vállalatai hatalmas beruházásokat hajtanak végre az elektromobilitásban, a szakszervezetek – és a munkavállalók is – aggódnak amiatt, hogy ez az elmozdulás elbocsátásokkal járhat, hiszen az elektromos autók gyártásához kevesebb munkásra van szükség. Egyre több gyárban sztrájkolnak Hogy a követeléseiket nyomatékosítsák, több ezer autóipari dolgozó kezdett sztrájkba, megbénítva ezzel több gyár termelését. A munkabeszüntetés szeptember 15-én kezdődött, miután a szakszervezet és három vállalat között szeptember 14-én lejártak a 2019-es munkaszerződések. A munkabeszüntetés a hét közepén három gyárat érintett, amelyek együttesen 12 700 dolgozót foglalkoztatnak, vagyis az UAW 146 ezer tagjának 9 százaléka vett részt a sztrájkban: a GM összeszerelő üzeme a Missouri állambeli Wentzville-ben, ahol a GMC Canyon és a Chevrolet Colorado pickupok, a GMC Savana és a Chevrolet Express modellek készülnek,

egy Ford telephely is érintett a Michigan állambeli Wayne-ben, ahol Bronco SUV-k és Ranger pickupok készülnek,

a Stellantis üzemében, az ohiói Toledóban is sztrájk van, ott a Jeep Wrangler és a Gladiator készül. Az UAW időközben azt is közölte, hogy amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, kiterjesztheti az akciót és más üzemekben is sztrájk indul. A fenyegetést komolyan gondolták a GM-nél és a Stellantisnál bővült a sztrájkoló munkások köre, az autóipari dolgozók szakszervezete pénteken sztrájkokat kezdett a GM és a Stellantis 38 alkatrész-elosztó központjában, ezekkel együtt közel 5600 dolgozó csatlakozott az eddigi 12 700-hoz. Shawn Fain, az UAW elnöke a Facebookon élőben közvetített eseményen azt mondta, hogy az elosztóközpontok megcélzásával a sztrájk országos méretűvé válik. Elmondta, hogy a tárgyalások várhatóan a hétvégén is folytatódnak. Érezhető gazdasági hatások Elemzők arra számítanak, hogy a magas árrésű pickupokat, például a Ford F-150-et, a GM Chevy Silveradót és a Stellantis Ramot gyártó üzemek lesznek a következő célpontok, ha a munkabeszüntetés folytatódik. A Morgan Stanley autóipari elemzője, Adam Jonas végzett számításokat azzal kapcsolatban, hogy mekkora veszteség érheti a három autógyártót a sztrájkok miatt. Jonas gyors kalkulációjában abból indult ki, hogy a három cég észak-amerikai termelése naponta nagyjából 15 ezer darab autó, a profit ezeken naponta közel 750 millió dollár, így ha valamivel több mint 30 százalékkal csökkenne a gyártás, az körülbelül 250 millió dollárnyi kieső nyereséget jelent naponta, egy teljes hónapnyi kieső termelésre vetítve a három autógyártónál együttesen 7-8 milliárd dollárnyi profit eshet ki. Az egyszeri veszteségeken túl azonban Jonas szerint az autógyártók szempontjából sokkal inkább aggasztó a következő 4 éves szerződés élettartama alatt bekövetkező 30-40%-os munkaerő-infláció lehetősége, valamint az, hogy az autógyártóknál hogyan alakulhat át a matek a megugró költségek miatt, főként úgy, hogy az elektromobilitásra való átállásnak is magasak a költségei. Jonas szerint az eredmény az lesz, hogy nagyobb megszorítások jönnek, és a gyártók a belső égésű motorok kivezetésére összpontosítanak, így összességében sokkal több munkavállalót bocsátana el, mivel az elektromos autók gyártásához kevesebb munkaerőre van szükség. A sztrájkoknak inflációs hatása is lehet, hiszen az új autók az amerikai fogyasztói árindex nagyjából 5 százalékát teszik ki, és az autógyártóknak hamarosan árat kell emelniük, hogy kompenzálják a magasabb bérköltségeket. Jonas kalkulációja szerint az új autók árának 3 százalékos emelkedése 4 év alatt 15 bázisponttal emelheti az inflációt. A Goldman Sachs is készített becslést a lehetséges hatásokkal kapcsolatban, az elemzőház szerint az UAW-sztrájk következtében csökkenő autógyártás minden egyes héten 0,05-0,10 százalékkal csökkentené a negyedéves évesített gazdasági növekedést, ha mindhárom, jelenleg szerződéses tárgyalásokban lévő vállalatot érintené a sztrájk. A sztrájkok potenciális hatása a gazdasági növekedésre a harmadik negyedévben kezdődhet. Címlapkép forrása: Bill Pugliano/Getty Images