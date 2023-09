Megszólalt a Mol-vezér az új hulladékrendszerről, a fosszilis energiáról és a zöld célokról

"Kulturális váltásra van szükség a pazarlás ellen" - hangzott el a Planet 2023 Expo szakmai programjában, ahol Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója és Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélgettek. A fosszilis energián túl szó volt a Mol beruházásairól, a MOHU szerepéről, a 2024-től bevezetésre kerülő új, üvegvisszagyűjtő rendszer következményeiről, valamint a jövő közlekedéséről is.

2050-es klímasemlegesség - Reális?

Áder János, kuratóriumi elnök, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a konferencia kezdetén elsőként arról kérdezte Hernádi Zsoltot, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatóját, hogy reális elképzelés-e véleménye szerint, hogy 2050-re eléri a világ a karbonsemlegességet?

Hernádi Zsolt elmondta, hogy a 90-es évek óta beszélünk többet az alternatív energiahordozókról, de közben ma többnyire ugyanannyi fát égetünk, mint az ipari forradalom előtt, olajból, szénből többet használunk - aminek a Föld növekedő gazdasági, lakossági igényeinek a kiszolgálása az oka.

Eddig sosem tudtunk még energiahordozót kiváltani, mindegyik használatban van - ez is mutatja, hogy nem rózsás a kép.

- emelte ki, majd hozzátette, hogy amikor elhisszük, hogy az energia olcsó, vagy amikor felső döntéshozásra kiváltásra kerül egy meglévő energiaforrás egy újjal, az mind rövid távú döntés, hosszú távú következményekkel. Gondoljunk csak bele, hogy minden LNG-terminál, aminek a fejlesztése épphogy elkezdődött, az milyen sokáig velünk fog maradni. Arról is beszélt, hogy lehetetlen egyik pillanatról a másikra minden fosszilis energiahordozót teljesen kiváltani.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 26. Mol: a földgáz hosszú távon sem váltható ki Magyarországon

Áder János hozzátette, hogy az atomenergia és a földgáz is zöld energiának számít az EU megítélése szerint, ennek hátterében az áll, hogy a szénnél ezek jobb alternatívák.

A Mol válasza a nehéz helyzetre

"Alkalmazkodunk, nem is tudunk, nem is akarunk mást csinálni. Nem kérdés, hogy zöldíteni kell az energiaipart, amennyire csak lehet. 2050-ig a gyártás folyamán termelt szén-dioxidot valamilyen formában semlegesítjük. Például úgy, hogy szén-dioxid-mentes energiát termelünk ugyanekkora mennyiségben, vagy a föld alatt tároljuk, vagy ennek segítségével olyan anyagot állítunk elő, aminek az élettartalma sokkal hosszabb, akár 40-50 évig használható termék jön létre belőle, a körforgásosságot erősítve." - mondta el Hernádi Zsolt, majd a megtérülés kérdése is előkerült a beszélgetés során. A Mol vezérigazgatója megjegyezte:

Két entitás van a világban, akivel nem lehet NPV-ről, megtérülésről beszélni: az egyház és a politika, utóbbinak túl rövid a gondolkodása, előbbinek túl hosszú.

Áder János arról is kérdezte a beszélgetőpartnerét, hogy a biogáz, a műanyag, az étolaj újrahasznosítás, valamint a gumiabroncs felhasználás, az úgynevezett "gumibitumen" területén milyen fejlesztéseik vannak folyamatban. Hernádi Zsolt az alternatív beruházások kapcsán elsőként elmondta, hogy

ezeknek kétszer-háromszor annyi a megtérülési ideje, mint egy hagyományos beruházásnak,

de muszáj ebbe az irányba menni, hiszen a befektetőik is elvárják ezeket a beruházásokat, mert rajtuk is van társadalmi nyomás:

"A műanyagipari újrahasznosítási projekteket illetően Németországban és Magyarországon is van érdekeltségünk, de ezeknek a mérete elenyészően kicsit, ahhoz képes, hogy mekkora szükség lenne a műanyagok újrahasznosítására - éppen ezért a műanyag újrahasznosítási technológiákat meg kell jobban ismerni, bővíteni fejleszteni. A biogáz terén is tettünk lépéseket, nagy a potenciál ebben, de nagyon messze vagyunk még a céltól. Az étolaj nagyon jó alapanyag számunkra, van egy vállalatunk, amely elvégzi ennek az üzemanyaggá változtatását, vagyis a technológia adott, de még mindig nagyon alacsony a begyűjtött mennyiség. Ausztriában kb. 10-szer annyi használt sütőolajat gyűjtenek be, mint itthon. A társadalmi tudatosság el van maradva ezen a téren. A gumibitumen technológia lényege, hogy a használt gumiabroncsok a ledarálás után bitumenbe vannak keverve, így használják fel őket az útépítéseknél. Itt is költségkérdésekkel van gond, a gumibitumen élettartama hosszabb - 20-30 év múlva lesz csak hulladék belőle -, de mivel drágább, és a tendereknél nem veszik figyelembe az élettartamot a költségszámításoknál, így nem is tudott még elterjedni" - válaszolt a kérdésre a vezérigazgató.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 06. Alteo felvásárlás: az MNB rábólintott a Mol vételi ajánlatára

Áder János a MOHU hulladékfeldolgozása kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy miként kezelik a textil-, és az elektromos hulladékot a termékfejlesztésben. Hernádi Zsolt elmondta, hogy az elhasznált textil jelenleg a vegyes háztartási hulladékok közé kerül, 2025-től jön ebben változás, amikor szeparált gyűjtést kell majd alkalmazni. Az ipari textilhulladékról kevesebbet beszélünk, pedig fontos lenne.

Az elektronikai hulladékoknál az újrahasznosítás 20%-on áll, ami extrém alacsony, noha 90-95% újrahasznosítható lenne. Eddig minden vállalat önös érdek mentén egy-egy anyagot szedett ki az elektromos hulladékokból, mostantól országos szinten tudjuk a hulladékot szervezetten gyűjteni, hogy minden része, ami újrahasznosítható, az feldolgozásra is kerülhessen.

- emelte ki. Ehhez kapcsolódva Áder János hozzátette, hogy az akkumulátorok olyan értékes anyagokat tartalmazhatnak, mint a réz, arany, ezüst, mégis eldobásra kerülnek.

2024-től jön a nagy visszagyűjtés

Az üvegek, alumíniumdobozok, PET-palackok visszagyűjtése 2024 elejétől indul. Ezek komoly üzleti lehetőségeket is tartogatnak. Hernádi elmondta, hogy az évi 60 ezer tonna megtermelt PET-palackot jelenleg nem az élelmiszeripar hasznosítja újra, hanem más funkciót kap. A következő 2 évben az a cél, hogy a PET-palackok 77%-ban újrahasznosítottak legyenek, később 100%-ra kell növelni ezt az arányt. Erre az üveggyűjtő rendszer vált be a legjobban más országokban is.

8000 visszaváltóhely lesz, minden 1000 fős településnél kötelező lesz kijelölni egy pontot, a visszaváltópontok is kapnak pénzt, hogy a visszagyűjtésben érdeklek legyenek.

- ismertette a 2024-es terveket Hernádi.

Kiterjesztett gyártói felelősségrendszer (EPR) kapcsán elmondta, hogy Ausztriában ez a rendszer 30 éve, Horvátországban 15 éve lett bevezetve. Ez a rendszer azt a társadalmi költséget is számba veszi, ami például a termékek eltakarításából ered.

Kulturális váltásra van szükség a pazarlás ellen, attól, hogy van, még nem kell felhasználni

-emelte ki a Mol vezérigazgatója.

Milyen lesz a jövő közlekedése?

2035-től szintetikus üzemanyaggal működő vagy elektromos meghajtású autókat lehet csak gyártani. Milyen lesz a jövő közlekedése? - tette fel a kérdést Áder.

"A szintetikus üzemanyag 9-szer annyiba kerül, mint a hagyományos üzemanyag, de nemcsak az ár a probléma, hanem az, hogy az autók egyes alkatrészei sem bírják, valamint a társadalmi hasznosságát is meg lehet kérdőjelezni. Az elektromos autók hatásfoka magas, de az előállítás kissé problémás, az elektromos áram, ami a futáshoz kell, Európában 50%-ban fosszilis energiából származik. Tavaly a gépkocsi-állomány 6-8%-a lett új Magyarországon, ebből 6% volt elektromos meghajtású. Nem ez lesz önmagában a megoldás, hiszen a teherautóknál az akkumulátorok olyan nagy többlet súlyt jelentenek, ami a hasznossági tényezőket rontja. A hidrogénhajtás elterjedésének akadályozója az alacsonyabb hatásfok, a teljes logisztikai háttér hiánya, a drága gyártás, és az sem egyértelmű, hogy a hidrogén hogyan kerülne oda a felhasználókhoz" - ismertette a helyzetet a vezérigazgató.

Hernádi Zsolt végül arról is beszélt, hogy az orosz kőolajról való leválás Magyarországon sokkal problémásabb kérdés technológiailag is, mint egy nyugat-európai ország számára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi