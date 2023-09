Mi lett veled Gen Z? Érdekel még a környezeted, a jövőd?

Halljuk és tapasztaljuk is, hogy a fiatalabb korosztály sokkal fogékonyabb és egyben érdekeltebb is a klímaváltozás lassítása, a környezet védelme iránti intézkedésekben. Sok fiatalnál már zsigerből jönnek a legegyszerűbb tennivalók, a szeleketív hulladékgyűjtés, a termékek újrahasználata, a természet tisztelete és még sorolhatnánk. Mégis egy legutóbbi felmérés, amely során a WWF Magyarország a 18-59 éveseket kérdezte a fenntarthatósági hozzáállásukról, csalódást keltő eredmények születtek a 30 év alattiak esetében, akik most jóval kisebb arányban vallották magukat környezettudatosnak, mint egy 3 évvel ezelőtti felmérésben. Kiábrándultak a Gen Z és a legfiatalabb Y generációsok? Vagy csak őszintébb válaszokat adnak a felmérésekre? A cikkben nem fogunk tudni választ adni a kérdésre, de épp az ilyen vitás, kérdéses tényekre, helyzetekre reagálva november 9-én lehetőséget biztosítunk a fiatal felnőtteknek, hogy minden, amit a zöld világról tudni és elmondani akarnak, azt meg is tehessék. Valamivel több, mint egy hónap, és jön a Gen Z Fest /Green.

A WWF Magyarország 2023 júniusában készített egy közvélemény-kutatást, hogy felmérje, miként viszonyul a 18-59 éves magyar lakosság a fenntarthatósághoz, ezen belül is a környezet- és természetvédelemhez. Az eredmények alapvetően nem mutatnak kedvező tendenciákat, de legalább a klímaváltozás tényét és a környezeti változások bolygóra gyakorolt hatásait ma már csak egy szűk réteg tagadja.

A fiatalok hozzáállása különösen érdekes a felmérésben, ugyanis mindig őket emeljük ki, mint a zöld megoldások "éllovasai":

A felmérés alapján a 30 év alattiak között jóval kevesebben vannak, akiket valódi környezettudatosság jellemez, összehasonlítva a három évvel ezelőtti felméréssel.

A lakosság további 20%-át teszik ki a “pszeudo-környezettudatosak”, akik számára csupán látszatintézkedések erejéig érdekes a környezet- és természetvédelem, de valójában sem tájékozottságban, sem fogyasztásukban nem mutatnak valódi környezettudatosságot. A fennmaradó 20%-ot az ökoszkeptikusok alkotják, akiket hidegen hagy a környezet- és természetvédelem ügye, és bizony a 30 év alattiak éppen ebben a csoportban jelennek meg a legnagyobb arányban. Ez az eredmény azért is sajnálatos, mert a jelenlegi tudatossági szint javítását, a változásra való hajlandóságot éppen a fiatal generációtól várja lényegében az egész világ.

De vajon tényleg kevésbé lenne környezettudatos a Z generáció? Vagy inkább arról van szó, hogy ők önmaguktól is sokkal tudatosabb élik a mindennapokat és inkább a greenwashing és a kamu zöld kampányokat szeretik kevésbé? Lehetséges, hogy ennek a generációnak már alapvetés öko-nak lenni és nem is szeretik ezt a megkülönböztetést?

Na, pont ilyen kérdésekkel foglalkozunk a Gen Z Fest /Green rendezvényen, ahol kérdezhetnek, vitázhatnak, de közben információt is kaphatnak a legfiatalabb felnőttek a szakértőinktől. Beszélünk arról, hogy:

Milyen jövőre készüljünk? Lesz még tél, lesz még nyár? Hógolyózás, túrázás az erdőben, fürdés a Balatonban?

Vicc vagy nem vicc a környezetvédelem?

Eszünk, iszunk, levezetünk, utazunk, vásárolunk, szórakozunk, pihenünk. De mindezt hogyan? Jól, rosszul? Lehet rosszul szórakozni? Lehet olcsón, finoman és fenntarthatón is főzni? Ciki vagy nem ciki turiba járni?

Mi az, hogy ökológiai lábnyom? Olyan mindenkinek van? És ha igen, az enyém hanyas?

Miben tud segíteni a mesterséges intelligencia, ha a környezetvédelemről van szó? Segít vagy hátráltat?

Milyen munkákra és munkahelyekre lesz szükség a jövőben? Greenwashingol minden cég vagy van, ahol a #zöldmunkahely nem csak duma?

Van kiút a klímaszorongás labirintusából?

Gen Z Fest /Green November 9-én jövünk! Jövőről. Őszintén. Kérdezz, vagy csak hallgass, vitázz vagy válaszolj, a lényeg, hogy gyere el, hogy együtt tegyük jobbá a te jövődet, a mi jövőnket.

Kérdezz, tanulj, vitázz!

November 9-e nemcsak arra jó lehetőség, hogy megmutasd, hogy igenis érdekel a környezeted, a jövőd, hanem arra is, hogy új élményeket fogadj be. Igyekszünk az aktuális problémákra úgy is reagálni, hogy teret biztosítunk a résztvevőknek, nektek, hogy kérdezzetek, hogy akár ti adjátok meg a választ egy-egy aggasztó jelenségre, közösen gondolkozva találjuk ki, hogy merre tovább. Mindezt fesztivál hangulatban, hogy ne csak bölcsebbek, hanem boldogabbak is legyünk a Gen Z Fest /Green után, így ugyanis minden előttünk álló akadályt könnyebb lesz megugrani, még, ha az olyan aggasztó és komoly is, mint a klímaváltozás.

Az előadókat hamarosan bejelentjük, de annyit már most is elárulhatunk, hogy a WWF Magyarország is köztük lesz.

Címlapkép forrása: FilippoBacci via Getty Images