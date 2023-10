Drónvédelmi társaságot alapít a 4iG Csoport

A 4iG Csoporthoz tartozó Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., valamint Jászai Gellért magaántőkealapja, az iG Tech Magántőkealap drónvédelmi technológiai társaságot alapít RAC Antidrone Zrt. néven - jelentette be a 4iG. A vállalat részvényeinek 25-25 százalékát a 4iG és az iG Tech, 50 százalékát pedig a Rotors & Cams tulajdonolja majd.

Az 4iG várakozásai szerint a jövőben jelentősen növekedhetnek a piaci igények a drónok kontrollját biztosító precíziós technológiák iránt.

A gazdasági, polgári és védelmi szférában egyaránt növekvő kockázatot jelentenek az autonóm repülésre képes eszközök. Az ipari, közlekedési, katonai és civil létesítmények biztonsági szolgáltatói felismerték, hogy a kétdimenziós védelem után már szükség van a harmadik dimenzió, azaz a létesítmények légterének hatékony felügyeletére és védelmére is. A drónok alkalmazhatóságukban, és képességeikben is folyamatosan fejlődnek, így a drónfelderítés és- elhárítás is új lendületet vett. Ezeknek a rendszereknek alapeleme a szenzoros dróndetektálás, valamint a pilóta nélküli repülőeszközök küldetésének megállapítása, amely elengedhetetlen a megfelelő védelmi intézkedés kiválasztásához és alkalmazásához - közölte a cég.

Az RAC Antidrone Zrt. autonóm repülésre képes eszközök ellen kínál légtérellenőrző és légtérvédelmi megoldásokat az ipari, közlekedési, a védelmi és civil szférának.

Az UAV technológiák fejlesztése, az új technológiák honosítása és piacra jutása a 4iG Csoporton belül kiemelt stratégiai terület, így a RAC Antidrone működésének felügyelete a 4iG technológiáért felelős vezérigazgató-helyetteséhez Blénessy Lászlóhoz fog tartozni, a társaság napi operatív irányításáért pedig Szepessy Kornél lesz felelős – derül ki a cég közleményéből.

A magyar tulajdonú RAC Antidrone rendszerintegrátorként kíván hozzájárulni az autonóm repülőeszközök és a légterek biztonsági ellenőrzéséhez

Címlapkép forrása: Getty Images